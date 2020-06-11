Морепродуктам предоставили грузовой экспресс За январь–май 2020 года со станций Дальневосточной железной дороги отправлено свыше 200 тыс. тонн рыбной продукции, что на 7,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.

В том числе в рефрижераторных вагонах (так называемых холодильниках) отправлено 104,7 тыс. тонн продукции (+9,5 %).

Перевозка морепродуктов идет в составе ускоренных рефрижераторных поездов по специализированному расписанию в рамках проекта «Грузовой экспресс». Данная схема работы позволяет сократить время в пути и быстрее доставить груз до грузополучателя. По данной технологии за 5 месяцев этого года было отправлено более 16,8 тыс. тонн тихоокеанских морепродуктов.

Основной объем рыбной продукции следует в адрес грузополучателей Московского региона, Урала и Сибири.

Отдел экономики «В»

Фото из архива «В»