Океан проблем Что может сделать человечество для спасения водной оболочки планеты?

Глобальные экологические проблемы основной части гидросферы Земли, меры по ее сохранению и оздоровлению обсудили ученые, экологи, политики, руководители корпораций и общественные деятели. Организатором онлайн-сессии «Спасти Мировой океан. Миссия выполнима?» стал Фонд Росконгресс при поддержке АО «Объединенная судостроительная корпорация». Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню океанов, который ежегодно привлекает внимание мировой общественности к защите флоры и фауны океана от вредного воздействия человека.

Эксперты обсудили перспективы программы «30 % к 2030 году», согласно которой к 2030 году 30 % поверхности Земли, включая море и сушу, получит статус охраняемой территории. Документ ООН объединяет меры по поддержанию жизнеспособности экосистем Земли, сокращению загрязнений океанов и почвы. Осенью 2021 года в ходе COP26 – климатического саммита ООН – документ подпишут представители около 200 стран. До этого осенью 2020 года ожидается встреча Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ), куда входят 26 членов. Участники намерены организовать крупнейшую в мире защитную зону в Антарктике площадью 4 млн кв. км.

«Сегодня на разных уровнях и в разных организациях мы пытаемся продвинуть повестку охраны: меры поддержки регенерации морских ресурсов и защиты морских систем от влияния человека. Если нам удастся согласовать предложения по утверждению морских охраняемых районов в Антарктике, появится самая крупная по площади природоохранная зона, созданная человеком. Россия должна быть в авангарде этой работы – прекрасный повод отметить 200-летие открытия континента в 2020 году!» – заявил председатель Парижского форума мира, генеральный директор Всемирной торговой организации (2005–2013) Паскаль Лами. При этом защита океана не является попыткой убить «синюю экономику», экология не идет вразрез с экономикой, добавил он.

«Это очень важный вопрос не только с точки зрения климата, но и с точки зрения равенства и борьбы с бедностью. Если мы сохраним 30 % Мирового океана, это станет зоной перерождения для жизни морских организмов, даст возможность полностью восстановить здоровье океана. Нужно прекратить нерегулируемое рыболовство, выброс пластика в океан, использование дополнительных средств мелиорации. Какой океан мы оставим детям и внукам? Сегодня на каждые 3 кг рыбы в океане 1 кг пластика и гораздо меньше жизни, чем раньше. Мы живем с помощью океана и должны сохранить его для тех, кто будет жить после нас», – заявил в ходе сессии экс-президент Республики Коста-Рика, основатель проекта Antarctica2020 Хосе Мария Фигерес. По его словам, океан – самая важная часть жизни на Земле, а Арктика и Антарктика похожи на легкие человеческого тела.

«Это станет самым большим актом создания природоохранной территории в истории человечества. Россия в этой организации играет ведущую роль. Это будет дар России человечеству», – призывал Фигерес.

Эксперты отметили, что намерения сохранить Антарктику такой, какой она является сейчас, будет величайшим достижением человечества.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА