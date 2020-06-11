Тем, кто стал опекуном в период эпидемии, помогут материально Семьи, взявшие под опеку детей в эти сложные дни, получают правительственные выплаты, сообщили в пресс-службе правительства края.

Средства из федерального бюджета на общую сумму 874 тысячи рублей переведены на лицевые счета 52 гражданам, которые первыми обратились за указанной выплатой в клиентские службы краевого Отделения Пенсионного фонда России (ПФР).

«Согласно постановлению правительства РФ выплата производится в размере 12130 рублей в месяц за каждого взятого на проживание ребенка в период с апреля по июнь 2020 года включительно. Формирование и утверждение реестра получателей специальной выплаты осуществляет правительство Приморья», – уточнили специалисты ПФР.

По данным краевого министерства образования, в Приморье в органах опеки на учете сегодня стоят 9238 детей, 1662 из них воспитываются в государственных учреждениях, остальные усыновлены, находятся в приемных семьях или под опекой. По состоянию на 1 июня в этом году устроены в семьи 283 ребенка, из них 19 детей усыновлены, 197 – отданы под опеку, 43 – в приемные и 24 – в кровные семьи.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта primorsky.ru