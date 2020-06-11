На реконструкцию ливневки дали 70 дней Ремонт участка сети ливневой канализации на улице Бородинской во Владивостоке будет проводиться в районе дома № 45. Администрация города уже ищет подрядчиков, сообщили в пресс-службе мэрии.

Строителям предстоит установить двухслойные гофрированные трубы диаметром 300 мм, смотровые колодцы и полимерно-песчаные армированные решетки.

«Объявлен аукцион на поиск подрядчика. После заключения контракта у строителей будет 70 дней на выполнение всех видов работ», – добавили в городском управлении дорог и благоустройства.

К слову, на днях администрация города объявила открытые электронные аукционы на поиск подрядчиков, которым предстоит провести ремонт сетей ливневой канализации на Коммунаров, 21, стр. 6 и стр. 8, Верхнепортовой, 2, Фадеева, 1, пересечении улицы Анютинской и Восточного проспекта, а также на Давыдова, 20.

Напомним, что силами подрядной организации по заказу администрации города недавно был завершен ремонт участка сети ливневой канализации в районе дома № 14 на улице Зои Космодемьянской и Иртышской, 50. Всего в планах городской администрации – восстановление и ремонт сетей по десяткам адресов, а также промывка, прочистка сетей, восстановление люков и решеток на дорогах города.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru