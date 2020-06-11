Новую лестницу построят по просьбе жителей В микрорайоне Снеговая Падь по заказу администрации Владивостока возведут новую лестницу. По просьбам местных жителей она появится на улице Анны Щетининой и свяжет дома № 28 и № 30.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, во время встречи с главой краевого центра Олегом Гуменюком горожане рассказали, что лестницы здесь никогда не было и с момента сдачи домов жителям микрорайона приходилось ходить по косогору.

«В этом году для комфортного передвижения пешеходов на месте крутого спуска появятся ступени и перила. В прошлом году новая лестница была смонтирована в районе дома № 29 на улице Анны Щетининой», – уточнили в управлении дорог и благоустройства администрации города.

Специалисты также отметили, что еще одну лестницу строят в районе пр. «Красного знамени», 129. Кроме того, ремонт лестниц во Владивостоке сейчас ведется на Адмирала Кузнецова, 50а, Аллилуева, 6, Борисенко, 100, Суханова, 3а, Зои Космодемьянской, 31, Кипарисовой, 18 и 20. Объявлены аукционы на ремонт лестниц на Интернациональной, 56, Калинина, 39 и Калинина, 51. По восьми адресам ремонтные работы уже завершены – это Адмирала Юмашева, 28 и 38, Борисенко, 44 и 94, проспект Острякова, 26, Океанский проспект, 119, Сахалинская, 48 и 58.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/www.vlc.ru