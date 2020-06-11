Во Владивостоке откроют дорогу Нефтеветка – Кунгасный Альтернативный проезд рассчитан на время ремонта Некрасовского путепровода. Движение по улице будет осуществляться в одностороннем направлении, сообщили в пресс-службе мэрии.

На днях на дороге, которая послужит временным объездом, силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» проведены работы по грейдированию и отсыпке асфальтовой крошкой, уточнил заместитель руководителя городского управления дорог и благоустройства Игорь Скубко.

«В ближайшие дни будет оборудован переезд в районе улицы Нефтеветка, 4а. Движение на участке от Нефтеветки, 4а до проспекта Острякова, 41 будет односторонним, на остальных участках – двусторонним. Направление одностороннего движения будет меняться от того, на какой стороне будут вестись ремонтные работы на Некрасовском путепроводе. Автомобилисты Владивостока о начале работ и открытии альтернативного проезда будут предупреждены дополнительно», – подчеркнул Игорь Скубко.

Напомним, что ремонт одной из главных транспортных артерий во Владивостоке – Некрасовского путепровода – начнется в ближайшие дни. Точная дата будет названа позже. Подрядчику предстоит отремонтировать бетонные конструкции, тротуары и дорожное покрытие, восстановить систему ливневой канализации, заменить ограждение и провести ряд других работ.

Специалисты добавили, что полностью перекрывать движение по путепроводу на время ремонта не будут. Работы будут вестись по полосам.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА/ www.vlc.ru