Бегемотов поселят в сквере Центральном Во Владивостоке городские службы приступили к монтажу топиарных фигур в сквере Центральном, расположенном в районе дома № 44 на улице Светланской, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Здесь поселятся три бегемотика. Основные монтажные работы проведены, в ближайшее время городские службы оформят территорию вокруг топиарных фигур с помощью мраморной крошки», – рассказала Ольга Цой, заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения.

Горожане уже успели оценить работу городских служб и поделились впечатлениями.

«Здорово, что в нашем городе начали устанавливать топиарные фигуры. Это красиво и долговечно, если, конечно же, к ним будут бережно относиться люди», – отметила жительница краевого центра Алла Леонидовна.

Как уже писал «В», на днях в сквере на «Гайдамаке» появилась топиарная фигура в форме солдатской каски. Ее разместили в центре клумбы, недалеко от братской могилы моряков Тихоокеанского флота.

Всего в этом году во Владивостоке появится 30 топиарных фигур в разных районах города.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА/ www.vlc.ru