Командующий ВДВ проверил в Уссурийске крылатую пехоту В минувший понедельник, 8 июня, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков совершил рабочую поездку в Уссурийскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду.

В сопровождении старших офицеров штаба ВДВ РФ он проверил обустройство военной инфраструктуры, а также оценил организацию подготовки соединения к летнему периоду обучения. Командующий осмотрел объекты жилищно-казарменного фонда и столовой, парковых и складских зон, а также оценил ход строительства храма Пророка божия Илии, открытие которого планируется в этом году.

Особое внимание генерал-полковник Андрей Сердюков уделил смотру готовности личного состава, вооружения, военной и специальной техники, учебно-методической базы к летнему периоду обучения. Под его руководством состоялась командно-штабная тренировка гвардейцев. Отрабатывались задачи по управлению подразделениями в ходе организации боевых действий, развертывания полевых пунктов управления соединения и подразделений, их маскировке.

По итогам работы в соединении командующий Воздушно-десантными войсками высоко оценил подготовку приморских десантников, сообщает сайт Минобороны РФ.

Со своей стороны «В» напоминает, что на территории Восточного военного округа расположены две отдельные бригады ВДВ, вторая находится в Бурятии. Обе заслуженно считаются одними из лучших в российской армии, что каждый раз они подтверждают в ходе учений и проверок. Кроме того, многие офицеры-гвардейцы Уссурийска периодически отправляются в командировки в зону военного конфликта в Сирии и совершенствуют там свои боевое навыки.

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта Минобороны РФ