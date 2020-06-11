Поделиться кровью своей Во Владивостоке, как и во всей стране, с 8 по 15 июня проходит Всероссийская донорская неделя.

Как сообщила пресс-служба правительства Приморского края, в этом году девиз акции «Оставайся донором».

Как правило, акция проходит 14 июня – в день, когда весь мир отмечает День донора. Но в этом году из-за пандемии акцию решили проводить в течение недели, чтобы все желающие могли спокойно, без скопления людей сдать кровь. Также установлено предельное число приемов доноров в день – не больше 50.

В первый день на краевую станцию переливания крови пришли 30 человек, во второй – уже больше 40. Всего же в Приморье более 20 тысяч официально зарегистрированных доноров.

Процедура забора крови в этом году немного изменилась: каждый желающий поучаствовать в акции должен прийти в защитной маске, на входе ему измерят температуру и обработают руки антисептиком. Затем – прием у терапевта.

Каждый донор может сдать до 450 мл крови. Всего за год благодаря донорам медицина края получает более 60 тысяч литров крови.

Сдать кровь в течение недели могут все желающие старше 18 лет и не имеющие противопоказаний. Для всех участников недели донора представители Красного Креста подготовили небольшие подарки: значки и эспандеры-сердечки.

Но следует помнить о том, что стать донором можно и просто так, не в рамках акции – из благородных побуждений.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА