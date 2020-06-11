Бюллетени на финишной прямой Подготовка к плебисциту по поправке в Конституцию РФ, который назначен на 1 июля, выходит на финишную прямую. На данный момент бюллетени для голосования согласно утвержденному графику начали передавать территориальным избирательным комиссиям (ТИК). Так, во вторник, 9 июня, почти 120 тысяч бюллетеней отправились из типографии в Находку. Всего в ТИК Приморья поступят более полутора миллионов уже изготовленных листов для голосования.

При организации всего процесса – от печатания до доставки конечным адресатам – принимаются усиленные меры защиты. Печать бюллетеней происходит в специальной типографии, которой доверяют производство ценных бумаг. Листы для голосования имеют несколько степеней защиты от подделки. За их печатью круглосуточно следит полиция. В установленный график пачки бюллетеней забирают специальные отслеживаемые машины, сопровождаемые вооруженными фельдъегерями. В Находку отправилось 2033 пачки, это 119793 бюллетеня. На каждой пачке есть свой номер – идентификатор управления спецсвязи, каждая пачка находится на учете. Всего для Приморского края изготовлено более 1,45 миллиона бюллетеней, а для всей России отпечатано 109 миллионов. Так как интерес к голосованию проявило все российское общество, власти готовятся к высокой явке.

По графику во владивостокские ТИК бюллетени поступят 15 июня. Само же голосование намечено на 1 июля. При этом досрочно отдать свой голос жители края смогут уже с 25 июня.

Отметим, что не меньше, чем защита бюллетеней, региональные власти волнует вопрос эпидемиологической безопасности на избирательных участках. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в досрочный период голосования в регионе должны оборудовать площадки на открытом воздухе, расположенные перед входом в здания ТИК или в непосредственной близости от них. В работе разрешается использовать имеющиеся на территории навесы и веранды, устанавливать для обозначенных целей армейские палатки, тенты или другие приспособления, способные обеспечить защиту в случае неблагоприятных погодных условий.

На подходе к месту для голосования предполагается организовать температурный контроль граждан. Чтобы обеспечить социальную дистанцию между людьми на территории избирательных участков и предназначенных для голосования площадках, должна быть нанесена соответствующая разметка. Также на своих местах будут средства индивидуальной защиты: маски, санитайзеры и т.д.

Мнения

Сергей Кондратенко, председатель Владивостокской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, полковник в отставке, рассказал, почему примет участие в грядущем плебисците:

«Конституция любого государства не является незыблемым и неизменяемым Основным законом страны. Происходят изменения в обществе, в экономике государства, в международных отношениях. Они требуют и корректировки главного документа страны.

Действующая Конституция России была принята более чем 26 лет назад – в декабре 1993 года. Принималась она под руководством доктора юридических наук, профессора Сергея Шахрая после расстрела парламента России в октябре 1993 года. Принималась наспех, без обсуждения. Фактически была скопирована с Конституций других стран. За время, прошедшее после ее принятия, ситуация в нашей стране поменялась несколько раз. И сейчас, можно сказать, что она устарела, необходима ее корректировка.

Вот лишь некоторые моменты и положения в Конституции, которые, на мой взгляд, необходимо совершенствовать и менять, по которым есть предложения для корректировки.

Во-первых, в действующей редакции существует приоритет международного законодательства перед российским. Это нонсенс. Российские законы должны быть выше международных.

Во-вторых, в предложениях по изменению Конституции предлагается внести положения о незыблемости границ России. О запрете на внесение предложений по их изменению. Это укрепит суверенитет и безопасность страны.

В-третьих, в новой редакции Конституции предлагается усилить гарантии государства по социальной защите граждан. Это очень важное дополнение.

В-четвертых, в новой редакции четко прописано положение об отношении государства к традиционной семье – основе общества.

Предложения по изменению в Конституции обсуждались в обществе более полугода, рассматривались в экспертной среде. Была проделана огромная работа. Наша задача прийти к местам голосования и высказать свое мнение по изменению Конституции. К чему я и призываю всех жителей Владивостока».

Отдел политики «В», Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея ВОРОНИНА