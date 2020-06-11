Вину признал, ущерб возместил Нелегально ввезенные шубы стоимостью 16 млн рублей изъяли находкинские таможенники в местном торговом центре.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной таможни, предприниматель, ввозивший товар в Россию, не уплатил в казну таможенную пошлину в сумме 5 млн рублей.

Шубы, жилеты из меха норки, чернобурой лисы, соболя, шиншиллы, кролика находкинский предприниматель возил из Китая для реализации на внутреннем рынке. Чтобы не платить пошлину, меховые изделия перемещались через границу под видом товаров для личного пользования. Коммерсант провозил шубы самостоятельно или пользовался услугами так называемых помогаек.

Незаконно ввезенные меховые изделия были изъяты, в отношении предпринимателя Находкинская таможня возбудила два уголовных дела. Коммерсант признал вину и добровольно возместил причиненный государству ущерб, а также заплатил назначенный судом штраф.

Меховые изделия возвращены собственнику. Реализовать шубы предприниматель сможет после их маркировки контрольными идентификационными знаками (КИЗ). Для их получения бизнесмен должен представить документы об оплате таможенных платежей, а также сертификаты соответствия товаров.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»