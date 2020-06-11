Старт празднику даст гимн Российской Федерации В День России, 12 июня, во Владивостоке пройдет еще одна праздничная акция – горожанам предлагают вместе исполнить гимн страны.

Ровно в 12.00 жители города могут распахнуть окна своих квартир и исполнить гимн Российской Федерации, сообщили в пресс-службе мэрии. С этой акции также начнутся концертные программы, которые пройдут на Черемуховой, 3, Вострецова, 4а, Подножье, 30, Строительной, 5, Нейбута, 53, Лермонтова, 81 и в сквере Рыбацкой славы.

«Горожане могут записать видео исполнения гимна Российской Федерации и опубликовать его в социальных сетях», – отмечают в управлении культуры.

Также владивостокцам предлагают присоединиться к всероссийской акции «Окна России» и украсить окна квартир тематическими надписями и рисунками.

Как уже писал «В», 12 июня в разных районах Владивостока пройдут праздничные концерты. Также в программе запланирован автопробег, в котором примут участие представители ветеранских организаций города и молодежных движений.

Отдел новостей «В»