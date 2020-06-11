В крае планируется восстановить почти 300 гектаров леса В приморских лесничествах подготовлено более 200 гектаров земли под хвойные породы деревьев. Этой весной на них уже высажено более 500 тысяч саженцев корейского кедра, сообщили в пресс-службе региона.

Новые лесные участки под хвойные породы деревьев подготовили в Спасском, Сергеевском, Чугуевском и Уссурийском лесничествах.

«На сегодняшний день высажено 507 тысяч молодых деревьев, которые станут основой дополнительных кластеров кедра корейского в Приморье. Все сеянцы выращены в лесопитомнике в селе Ширяевка Михайловского района», – подчеркнули в краевом министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Напомним, что в этом году планируется восстановить почти 300 гектаров леса. Для этого будет заготовлено 13 тонн семян, большая часть – корейского кедра.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА/ primorsky.ru