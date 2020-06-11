Гулять? Пешком и самостоятельно Первый этап снятия коронавирусных ограничений в Приморье принес жителям края и Владивостока среди прочего разрешение на пешие прогулки и экскурсии группами до пяти человек.

Это послабление вызвало большой энтузиазм у владивостокцев. Ведь наш город славится великолепными морскими видами, он окружен лесом и морем – лучшими местами для прогулок, а кроме того, за городом расположены форты Владивостокской крепости – излюбленное место для экскурсий.

Фотокор «В» Алексей Воронин побывал на форте № 9. Это не только уникальное фортификационное сооружение, но и прекрасная смотровая площадка, с которой открывается захватывающий дух вид на острова архипелага Императрицы Евгении в заливе Петра Великого.

И хотя запрет на посещение островных территорий официально еще не снят, небольшие группы энтузиастов уже выходят на самостоятельные пешие экскурсии. К сожалению, первый этап снятия коронавирусных ограничений не коснулся работы музеев, поэтому получить полноценную экскурсию с гидом пока непросто.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА