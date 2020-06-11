О людях, без которых как без рук Подопечные приморских соцработников просят передать им слова благодарности

День России, который наша страна отметит завтра концертами и флешмобами, будет посвящен врачам, соцработникам и волонтерам.

Если в эти непростые месяцы главной задачей большинства из нас было соблюдать самоизоляцию и беречь себя и своих близких, то они находятся на передовой.

Труд социальных работников, которые на этой неделе отмечали свой профессиональный праздник, в период пандемии COVID-19 во многом сродни подвигу врачей, каждый день рискующих своими жизнями. Именно они помогают пожилым людям, многодетным семьям и малоимущим, а также бездомным.

Всегда с теми, кому нужна помощь

8 июня уже более 300 лет считается профессиональным праздником социальных работников (официально, правда, только последние 19 лет – с выхода постановления президента РФ). Именно в этот день в 1701 году Петр Первый издал царский указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». Этот документ и положил начало возникновению профессии.

За столетия контингент подопечных социальных работников практически не изменился. Более того, для малоимущих, одиноких людей преклонного возраста и тех, кто получил инвалидность, представители этой профессии – единственная опора, и только от них они могут получить помощь. Особенно эта поддержка оказалась своевременной в период пандемии – в Приморье по инициативе краевых властей был запущен ряд социальных акций по поддержке разных категорий населения.

Сами же сотрудники Приморского центра социального обслуживания населения уверены: в обстановке особого режима их работа стала намного сложнее.

– Мы каждый день ездили на места скопления бездомных, где их кормят, измеряли им температуру, выдавали памятки с информацией о защите от коронавируса, при наличии давали бытовую химию, – цитирует РИА VladNews специалиста центра Александра Кузнецова.

Напомним, что дополнительную материальную поддержку за работу в период эпидемии коронавируса получат более 1580 работников стационарных учреждений социального обслуживания Приморья. О необходимости такой выплаты заявил президент России Владимир Путин на совещании 11 мая.

Впрочем, и в обычном режиме труд соцработников сложен, многообразен и, конечно, очень нужен. Их подопечные просили газету «Владивосток» передать людям этой профессии свою искреннюю благодарность.

И огород прополет, и аккумулятор привезет

Татьяна Васильевна из Хорольского района тоже когда-то работала социальным работником, пока со спиной не случились проблемы. Сейчас она сама нуждается в помощи своих бывших коллег. Помощь эта и для нее самой, и для ее супруга, тоже инвалида, действительно неоценима. У Вероники Понамаревой, их надомной помощницы, нет официальных выходных дней. То есть они, по всей вероятности, есть, но если вдруг у подопечных (а их у Вероники восемь человек) появляется в ней потребность, то о каком отдыхе может идти речь?

– И воды принесет, и поесть, если надо, приготовит, и в аптеку за лекарствами съездит, и в магазин за продуктами, – подробно перечисляет заботы своей помощницы Татьяна Васильевна. – А учитывая, что в нашем магазине выбора особого нет, ездит за продуктами и лекарствами в Хороль. Слава богу, у нее своя машина есть. И за здоровьем нашим следит: давление, когда нужно, измерит, сейчас, во время пандемии, температуру измеряет и показания передает в поликлинику.

Между тем у работников службы соцзащиты на селе своя специфика: многие пенсионеры (да и не только они) живут со своих огородов, а как их обрабатывать, если на это сил нет? Поэтому и здесь их помощь нужна. И если походы по магазинам, оплата коммуналки, уборка жилья – в общем-то стандартный список услуг социального работника, то прополка грядок подопечных –исключительно их добрая воля.

– А еще она нас на концерты вывозит, – все не нахвалится своей помощницей Татьяна Васильевна. – Вероника – очень отзывчивый и ответственный человек, всегда на позитиве и нас подбадривает. А ведь у нее и свое хозяйство есть. Чтобы успеть и у себя управиться, и нам помочь, она с полшестого утра уже на ногах.

– Да я без нее как без рук, – рассказывает про своего социального работника Алену Сулему Анатолий Иванович из Владивостока. И уточняет, чтобы корреспондент не ошибся с правильным написанием фамилии:

– Сулема – это название отравы, – бесхитростно уточняет он, – но девушка очень хорошая. Продукты мне привозит, а если надо, то и запчасти на автомобиль. Аккумулятор вот как-то привезла.

– Сложная у них работа, – признает Любовь Федоровна из Камень-Рыболова, которой тоже помогают социальные работники. – Мало того что по хозяйству надо помочь (у нас ведь частные дома: воду, уголь принести, печку затопить, помои вынести – это достаточно тяжелая физическая работа), так ведь еще нужно и с нами уметь общаться. Мы все – бабушки, дедушки – со своими характерами, болячками. Так они к нам ко всем умудряются ключик подобрать. Нам с нашими социальными работниками очень повезло: всегда в хорошем настроении, терпеливые, спокойные, улыбаются и нам тем самым поднимают настроение. Откровенно говоря, мы держимся благодаря их стараниям: они нас слушают, поддерживают, подбадривают. Мои помощники Наташа Мирюк с братом Александром мне уже как внуки. Я этой зимой болела гриппом, так они даже в нерабочее время прибегали – посмотреть, как я себя чувствую, нужна ли мне помощь. Спасибо им огромное за заботу. И сотрудникам территориального отдела соцзащиты спасибо за то, что не оставляют нас один на один со старостью и болячками.

И поговорить, и выслушать надо

– С нами, стариками, очень тяжело работать, – солидарна с Любовью Федоровной жительница Спасского района Раиса Сергеевна. – Все-таки, чтобы с людьми работать, нужен талант. Я всю жизнь проработала экономистом – это тоже сложный труд, требующий и внимания, и ответственности. Но вот в соцзащите работать я бы не смогла. Наверное, терпения, отзывчивости не хватило бы. А они к нам подход находят, знают, у кого какой характер… Мои помощники Валентина Николаевна и Оксана когда приходят, первым делом интересуются: как настроение, как день прошел… Вроде мелочь, а приятно. И им ведь действительно до моего настроения есть дело. Если надо, они его и поднимут – сядут, поговорят.

Честное слово, это малая толика благодарности, которую корреспондент «В» выслушала от людей, чью жизнь облегчили социальные работники. Они декламировали посвященные соцработникам стихи собственного сочинения, высказывали многочисленные пожелания им богатырского здоровья и бесконечного счастья.

Редакция «В» охотно присоединяется к этим поздравлениям, ведь работники ПЦСОН оказывают большой спектр помощи тем, кто в ней нуждается. А сегодня есть возможность дать новый импульс развития и медицине, и социальным службам, ведь в предлагаемых поправках в Конституцию значительно расширен блок социальных гарантий населению, а особенно его самым уязвимым категориям.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото предоставлено Приморским центром социального обслуживания населения