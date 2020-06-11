Парк Минного городка: чтобы благоустроить по-настоящему, потребуется несколько лет Горожане просят устроить прогулки на катамаранах, рыбный ресторан, чайный домик, панорамную площадку и водопады

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в минувший вторник проинспектировал ход работ по благоустройству парка Минного городка во Владивостоке, сообщили в пресс-службе края.

Как напомнили в администрации города, концепция развития культового места отдыха для горожан разработана с учетом мнения жителей краевой столицы. Был проведен анализ нынешнего состояния парка, собрана информация по объектам культурного наследия, инженерным сетям, зеленым насаждениям и водным объектам. Кроме того, специалисты изучили опыт создания подобных парков в разных городах мира.

В частности, концепция парка предусматривает сохранение лесного массива. Планируются оздоровление зеленой зоны и дополнительные посадки растений, к примеру, плодовых деревьев (яблонь и абрикосов), а также хвойных пород – для более яркой зимней палитры.

Кроме того, намечены зачистка и обустройство всех трех озер, которые являются одним из главных украшений парка, создание береговой линии и укрепление дна.

«В последние годы в парке Минного городка не велось каких-то реальных работ, поэтому место требовало особенного внимания. Об этом неоднократно говорили и жители в социальных сетях.

Благодаря тому, что Владивостоку были переданы столичные функции и, как следствие, добавились дополнительные средства, часть которых направят в том числе и на этот парк, удалось отреагировать на эти обращения», – подчеркнул губернатор.

Работы по благоустройству в парке Минного городка планируется вести поэтапно. Одно из первоочередных мероприятий – создание полноценной системы ливневой канализации, которое уже идет.

«Те овраги, которые возникали от стихийных ливневых стоков, приводили к разрушению дорожного полотна. Сегодня здесь практически невозможно гулять. Поэтому первое – это установка ливневой канализации. Город также сделает входные ворота, основные дорожки, отремонтирует и поставит лестницу, заасфальтирует дорожку вдоль трамвайных путей и приведет в порядок забор», – обозначил Олег Кожемяко.

Он напомнил, что на сайте парка Минного городка все еще продолжается обсуждение концепции его развития. Высказано уже более 1,5 тысячи мнений по указанному вопросу. В частности, активисты предлагают создать условия для прогулок на катамаранах, открыть рыбный ресторан и чайный домик, обустроить круговую панорамную площадку и сделать водопады.

«В парке должны быть удобные пешеходные дорожки для детей и взрослых, освещение, озера надо очищать и обустраивать. Работы много – за год не проведешь, поэтому ее будут вести каждый год – поэтапно. Главное – начало положено, и все делается с учетом мнения горожан, чтобы парк стал настоящим местом притяжения любителей культурного отдыха и организации досуга», – заявил Олег Кожемяко.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА/primorsky.ru