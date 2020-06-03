Искусство назначает вам встречу Четыре года назад, в июне 2016-го, в старинном здании на ул. Адмирала Фокина, 25 - доме Денби - были торжественно открыты первые залы городского музея современного искусства «Артэтаж». Спустя год музей, созданный по инициативе тогдашнего главы Владивостока Игоря Пушкарева, начал работу в полноценном формате.

Впрочем, музей этот родился намного раньше – более 20 лет назад. Мансарда над театром молодежи, фойе администрации края, здание со стеклянной крышей в Аксаковском переулке - «Артэтаж» менял прописку не раз. Его основатель и бессменный директор, коллекционер Александр Городний, передавший свое богатейшее собрание художественных полотен во владение любимому городу, может поведать целый эпос о скитаниях музея по Владивостоку. Но где бы ни находился «Артэтаж», он никогда не менялся в главном: здесь ни разу не было проходной, малозаметной, никому не интересной выставки. Музей был и остается центром творческой, художественной, богемной жизни.

Вспомним эти выставки? Пройдем по залам «Артэтажа» – сегодняшним и тем, что были раньше? Под стеклянной крышей, за панорамными окнами или в гостеприимных стенах дома Денби… Идите вслед за нами, читатель. Чудесный, достойный вашего восхищения мир современного искусства открыт перед вами.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА