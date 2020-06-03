Видишь олененка? Иди своей дорогой! В приморской тайге начался период отела пятнистых оленей и косуль. Теперь нередко в зарослях травы или кустов жители сел и поселков натыкаются на, как им кажется, брошенных оленят. Количество обращений по этому поводу в национальный парк «Земля леопарда» резко выросло.

Люди, желая помочь новорожденным обитателям тайги, нередко забирают их домой. Специалисты нацпарка призывают граждан не вмешиваться в жизнь животных. Оленята могут казаться брошенными, однако в большинстве случаев их не нужно спасать, так как мать находится поблизости. «Спасенный» зверь рискует никогда не вернуться домой или погибнуть – даже в руках опытных ветеринаров. Таких малышей следует оставить в покое, не брать на руки и не гладить, чтобы не отпугнуть мать посторонним запахом, предупреждает пресс-служба учреждения.

– Нередко к нам обращаются местные жители с сообщениями о подобных случаях, советуются или просят забрать животных для выпуска в дикую природу в нацпарке, – рассказывает Анна Виткалова, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». – Главный совет – не трогать таких детенышей вовсе. Дело в том, что маленькие олени и косули не обладают подвижностью взрослых и в случае опасности затаиваются. Мать при этом может держаться на расстоянии, чтобы не привлекать лишнего внимания к детенышу. Когда опасность минует, мать обязательно придет на зов детеныша и семья воссоединится.

Фото пресс-службы нацпарка «Земля леопарда»