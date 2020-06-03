Не пропал. Он погиб! Дорогие друзья, уважаемые журналисты газеты «Владивосток», к 75-летию Великой Победы советского народа над гитлеровской Германией вы проводите огромную работу по публикации материалов о живых и павших героях Великой Отечественной войны.

В номере за 20.02.2020 года газета опубликовала материал о нашем погибшем герое – политруке сабельного эскадрона Лабазанове Магомеде Лабазановиче, который, по учетным данным ЦА МО РФ, значился без вести пропавшим с 31.01.1942 года.

Мы – его дети, внуки и правнуки – долго искали информацию о нем. Месяц назад с помощью сайта «Память народа» и поисковиков Донбасса нашли место его гибели и захоронения в Добропольском районе Донецкой (Сталинской) области. Политрук Лабазанов, прикрывая отход своего полка с 10 кавалеристами, погиб под поселком Ново-Березовка и был захоронен на месте геройской гибели местными жителями – прямо в окопе.

Тяжелый груз неизвестности для нас – его потомков – снят. Наш дед НЕ ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ! Он, как многие тысячи подобных защитников Отечества, ПОГИБ БЕЗ ВЕСТИ! А это разные понятия.

Искреннее спасибо всей редакции и особенно корреспонденту Николаю Кутенких за публикацию о нашем деде.

С уважением, все семьи Лабазановых

Фото из архива семьи Лабазановых