Преображенцы: подвиг на фронте, подвиг на море После публикации в нашей газете 17 апреля информации о проекте по установке во Владивостоке памятника Герою Советского Союза краснофлотцу ТОФ и прославленному сталинградскому снайперу Василию Зайцеву, служившему до войны в одной из частей ТОФ, располагавшейся на берегу бухты Преображение, в редакцию позвонили жители рыбацкого поселка.

Местные краеведы рассказали корреспонденту газеты «Владивосток», что у преображенцев есть еще один Герой Советского Союза. Столь высокого звания был удостоен красноармеец Филипп Макитрук.

Отразили шесть атак

6 ноября 1944 года в ходе освобождения Венгрии от фашистов Макитрук в составе малочисленного десанта переправился на правый берег реки Тисы. К юго-востоку от города Хевеш наши бойцы захватили и несколько часов удерживали плацдарм на вражеском берегу. В критический момент боя наш земляк заменил выбывшего из строя командира взвода. Под командованием Макитрука взвод отразил шесть немецких контратак. Это дало возможность его 125-му стрелковому полку 6-й стрелковой дивизии без потерь сосредоточиться на новых рубежах и перейти в наступление. По завершении Будапештской наступательной операции Филиппу Макаровичу вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.

Еще один орден – орден Красной Звезды – красноармеец получил уже в сентябре 1945 года за мужество и героизм, проявленные в боях по разгрому Квантунской армии в ходе советско-японской войны. После демобилизации Филипп Макитрук жил в Преображении и трудился в рыбном порту.

На безымянной высоте

Всего за годы Великой Отечественной войны на фронт ушли сражаться около 1300 рыбаков-преображенцев, а это полноценный стрелковый полк.

Под Сталинградом неувядаемой славой покрыл себя 1379-й Краснознаменный стрелковый полк 87-й Перекопской Краснознаменной стрелковой дивизии легендарной 62-й армии. В составе полка сражались и бойцы из Преображения. В августе 1942 года на подступах к Сталинграду 33 бойца остановили наступление фашистских танков.

На безымянной высоте, мимо которой шла дорога к городу, они попали в окружение. Ожесточенный бой длился сутки, немцы не могли из-за этого продолжить наступление. Красноармейцы уничтожили 56 танков и около 150 гитлеровцев. Когда закончились боеприпасы, в штыковой атаке пробились к своим. Без потерь. Пятеро из них были преображенцами – Леонид Ковалев, Николай Пьяночкин, Семен Калита, Владимир Пасхальный и Николай Власкин. Их всех наградили орденами Ленина и Красного Знамени. Этот подвиг увековечен панорамой в музее Красной армии в Москве.

Орден вручили через 44 года

Также стоит вспомнить подвиг еще одного преображенца – Константина Шевченко. В июле 1944 года в боях по освобождению Крыма помощник командира взвода разведки первым ворвался в окопы противника, гранатой подорвал вражеский блиндаж, застрелил несколько гитлеровцев и взял в плен фашистского офицера. За этот подвиг Константин Куприянович в числе первых в Советском Союзе был представлен к ордену Славы. Но после ранения он долго лечился в госпитале, и награда затерялась. Она нашла своего обладателя спустя 46 лет: в 1990 году фронтовику вручили заслуженный орден.

Миллион на самолет

Рассказ о героях-преображенцах будет неполным, если не упомянуть о тружениках тыла. Вместо ушедших на фронт мужчин добычей рыбы в Японском и Охотском морях занялись женщины, подростки и старики. Созданный в годы войны второй в Приморье сейнерный рыбокомбинат постоянно наращивал объемы производства и добывал рекордные объемы рыбы, отправлял столь нужную продукцию Красной армии и флоту. Помимо соленой рыбы и рыбной муки (крупы) местные жители выращивали картофель и овощи, которые передавали на корабли ТОФ. Отправляли на фронт подарки, перечисляли часть своих заработков в Фонд обороны. На собранный жителями поселка миллион рублей был построен именной военный самолет. Тогда у тружеников тыла был один жизненный девиз: «Все для фронта, все для победы!»

Они ждали ушедших на фронт родных и трудились во имя Победы. Это Кошмановы, Парфеновы, Богомоловы, Алексеенко, Скиба и другие. В семье Музыка похоронки пришли на шесть человек. Из рыбацкой династии Шморгун из восьми воевавших домой вернулось только четверо.

В память обо всех не вернувшихся с фронта в центре поселка возвышается памятник воинам-рыбакам. Возле Дома культуры на плитах памятника-обелиска выбиты имена погибших героев: В. Авдеев, В. Барков, А. Баранов, П. Гаврилов, А. Воронин, Н. Никифоров, Я. Новик, Ф. Моисеев, А. Семенов, А. Ярославец, А. Чернов, Н. Чубак и многие другие. Их потомки в колонне Бессмертного полка теперь несут фотографии своих славных предков.

Николай КУТЕНКИХ

Фото из музея пос. Преображение