«Справедливый меч Красной армии занесен над японским милитаризмом» Хроника участия Тихоокеанского флота в разгроме азиатского союзника фашистской Германии

Ровно через три месяца, 3 сентября, Россия и весь мир будут торжественно отмечать 75-летие окончания Второй мировой войны. В этой связи газета «Владивосток» готовит серию материалов о малоизвестных страницах боевых сражений на Тихом океане, на Сахалине и Курилах, на территории северо-восточной части Китая и Северной Кореи.

Первая публикация посвящена участию Тихоокеанского флота в разгроме милитаристской Японии и освобождении захваченных ею территорий в Азии. Поможет нам в этом член Русского географического общества и Российского военно-исторического общества, председатель комитета ветеранов города Фокино капитан 1 ранга в отставке Вячеслав Островский.

Историю вершат победители

На заключительном этапе войны в Европе с фашистской Германией и ее союзниками в Ливадийском дворце близ Ялты с 4 по 11 февраля 1945 года состоялась Крымская конференция глав трех великих держав. В Ялту прилетели лидеры СССР Иосиф Сталин, США Франклин Рузвельт и Великобритании Уинстон Черчилль, чтобы рассмотреть вопросы предстоящего окончательного разгрома Японии, послевоенного устройства в Европе и Азии.

Секретное соглашение по Дальнему Востоку от 11 февраля предусматривало вступление Советского Союза в войну против Японии через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе.

Советская сторона поставила союзникам несколько условий, которые те обязались выполнить. Во-первых, речь шла о сохранении статус кво Внешней Монголии (Монгольской Народной Республики). Во-вторых, нашей стране возвращались южная часть острова Сахалин и все Курильские острова, отторгнутые от России в результате вероломного нападения Японии в 1904 году. В-третьих, восстанавливалась аренда Порт-Артура как военно-морской базы СССР. И, наконец, предполагалась совместная эксплуатация Китайско-Восточной и Южно-Маньчжурской железной дороги, дающей выход к порту Дайрен (Далянь) с обеспечением в нем преимущественных интересов СССР, но при сохранении Китаем в Маньчжурии полного суверенитета.

Первым шагом на пути выполнения этого соглашения стала денонсация Советским Союзом пакта о нейтралитете с Японией от 13 апреля 1941 года. В заявлении советского правительства говорилось: «Германия напала на СССР, Япония, союзница Германии, помогает последней в ее войне против СССР. Кроме того, Япония воюет с США и Англией, которые являются союзниками Советского Союза. При таком положении пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял смысл и его продление невозможно».

После победы над Германией состоялась конференция трех держав в Потсдаме вблизи Берлина. На ней главы государств-победителей подтвердили решение ялтинских переговоров. Хотя ситуация в мире к середине лета 1945 года кардинально изменилась. Дело в том, что 21 июля на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико состоялось успешное испытание атомной бомбы. По этой причине США уже пытались диктовать СССР свою волю.

Кроме того, три страны-победительницы и присоединившаяся к ним Китайская Республика в Потсдамской декларации потребовали от Японии безоговорочной капитуляции. Указывалось, что японский суверенитет ограничивался островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и несколькими менее крупными.

На Дальнем Востоке союзники установили разграничительную линию между зонами действия ВМФ и авиации СССР и США. Она проходила через мыс Болтина (Корея), мыс Крильон (юг Сахалина) и мыс Сая-Мисаки (север Хоккайдо).

К этому времени США вели ожесточенные бои с Японией на ближних подступах к метрополии. Потомки самураев отчаянно сопротивлялись, поэтому американцы несли страшные потери.

6 августа

Авиация США сбросила атомную бомбу на Хиросиму, спустя три дня атомному удару подвергся Нагасаки. Надобности в этой бесчеловечной акции не было, янки хотели запугать своих врагов. И друзей.

Были сборы недолги

8 августа

Советское правительство передало японскому правительству заявление о том, что с 9 августа СССР будет считать себя в состоянии войны с Японией.

В этот же день главком советских войск на Дальнем Востоке маршал Александр Василевский обратился к корейскому народу с призывом подняться на священную войну против японских поработителей. «Темная ночь рабства над землей Кореи тянулась долгие десятилетия, и наконец час освобождения настал. Справедливый меч Красной армии занесен над японским милитаризмом, и судьба Японии предрешена», – написал он в своем обращении.

В 3 часа 20 минут в штабе ТОФ во Владивостоке была получена директива Ставки Верховного главнокомандования о начале боевых действий советских Вооруженных сил на Дальнем Востоке против империалистической Японии. В ней предписывалось флоту перейти на оперативную готовность № 1, приступить к постановке минных заграждений и развертыванию подводных лодок на позиции в соответствии с ранее разработанным оперативным планом.

Флоту разрешается применять оружие

9 августа

Началась советско-японская война 1945 года.

В 5 часов 50 минут корабли получили приказ: «…Флоту разрешается применять оружие».

Началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция войск Забайкальского фронта, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов во взаимодействии с Тихоокеанским флотом, Краснознаменной Амурской флотилией и войсками Монгольской народно-революционной армии. Ее конечной целью были разгром Квантунской армии, занятие Маньчжурии и Северной Кореи, ликвидация военно-экономической базы Японии на Азиатском континенте.

Ночью 9 августа самолеты ТОФ подвергли бомбардировке объекты противника в портах Юки, Сейсин и Расин. Авиация выполнила 353 вылета, потопила 13 транспортов противника, повредила 9 транспортов, 2 сторожевых корабля и баржу. Зенитным огнем японцы сбили 11 наших самолетов.

Вечером 9 августа группа в составе четырех торпедных катеров под командованием капитана 3 ранга Константина Казачинского атаковала вражеские корабли в порту Расин. Следом в атаку отправилась вторая группа из пяти катеров под командованием капитан-лейтенанта Михаила Малика. В результате в Расине было потоплено и повреждено 11 судов противника.

10 августа

Авиация ТОФ продолжила нанесение ударов по порту Расин. В небе был сбит один самолет противника и потерян один свой. Удалось уничтожить и повредить весь стоявший у причалов боевой и вспомогательный флот японцев.

Еще один авиационный удар наши летчики нанесли по ближайшему к советской границе порту Юки (ныне Унги). Следом началась десантная операция на этом направлении.

11 августа

Под покровом утреннего тумана торпедные катера 1-й бригады высадили в Юки группу разведывательного отряда штаба флота. Вечером того же дня в порту с торпедных катеров сошли основные силы десанта: 75-й батальон 13-й бригады морской пехоты численностью 783 человека и 140-й разведывательный отряд в составе 139 человек во главе с Героем Советского Союза старшим лейтенантом Виктором Леоновым. Противник не оказал организованного сопротивления. Командовал высадкой контр-адмирал Николай Ивановский.

В этот же день 6 торпедных катеров ТОФ совершили набег на Расин и потопили 4 вражеских транспорта.

С 11 по 14 августа над Приморьем и Кореей бушевал циклон. Из-за сложных погодных условий боевых действий ВВС ТОФ практически не вели. Исключение было сделано для воздушного прикрытия перехода десанта ТОФ из Владивостока к порту Сейсин.

Десантники ТОФ овладели Расином

12 августа 1945 года

Из военных портов в Приморье в Юки перебазировались 13 торпедных советских катеров. Они обеспечивали дальнейшее развитие наступления десантных сил.

На очереди стоял захват порта Расин (ныне Раджин). Для овладения портом и городом были выделены 358-й отдельный батальон морской пехоты и разведрота. В высадке десанта также участвовали рота автоматчиков и 68 бойцов из отряда Виктора Леонова.

К месту высадки морскую пехоту доставили на борту сторожевиков, «больших охотников», тральщиков, сторожевых и торпедных катеров. Всего было задействовано полтора десятка кораблей, которые потом поддерживали огнем наступавших.

Операция началась в 9 часов утра с занятия первого плацдарма разведчиками Леонова. Через два часа к ним присоединилась разведрота. В тот же день на побережье залива Анны высадилась рота автоматчиков, которая подверглась артобстрелу со стороны противника. Ближе к вечеру в порт доставили основные силы десанта. Начались ожесточенные бои, которые длились около суток. Преодолеть отчаянное сопротивление противника удалось лишь на следующее утро.

Справка

К августу 1945 года Тихоокеанский флот имел в своем составе 2 крейсера, 1 лидер, 12 эсминцев, 19 сторожевых кораблей, 78 подводных лодок, 10 минных заградителей, 52 тральщика, 49 охотников за подводными лодками, 204 торпедных катера. Он численно уступал японскому флоту, особенно по крупным надводным кораблям. Военно-воздушные силы ТОФ насчитывали 1549 боевых самолетов и заметно превосходили противника.

Окончание материала читайте в следующем выпуске толстушки «В»

Николай КУТЕНКИХ

Фото из архива Вячеслава ОСТРОВСКОГО