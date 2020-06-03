Владивосток встречает лето физкультприветом Хорошие новости для спортсменов, физкультурников и всех, кто любит заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе: в ближайшие дни в ваше распоряжение будут предоставлены большие и малые спортивные площадки города. Конечно, с условием соблюдения противоэпидемических требований, напоминает пресс-служба мэрии.

Готовится к открытию и самая большая спортплощадка – стадион «Строитель». Сейчас здесь подготавливают к тренировочному процессу футбольное поле. Основной объем работы – уход за газоном, который необходимо несколько раз прочесать с помощью специализированной техники. Также рабочие прочищают дренажную систему поля, чтобы ничего не мешало отводу воды во время дождя, обновляют разметку на легкоатлетических дорожках и поле для мини-футбола. Вскоре на стадионе установят скамью с навесом для переодевания. Планируется, что уже на этой неделе на «Строителе» возобновят тренировки спортсмены.

– По решению краевого оперативного штаба по борьбе с COVID-19 во Владивостоке с 26 мая разрешены тренировки на улице при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между спортсменами не менее пяти метров. Поэтому мы открываем доступ ко всем открытым спортплощадкам города. Вход на стадион «Строитель» также будет доступен для горожан, – отметили в управлении физической культуры и спорта.

Заниматься на стадионе смогут воспитанники всех спортивных школ Владивостока. Вне тренировочного процесса посещать стадион смогут все желающие, соблюдая установленные правила.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА / vlc.ru