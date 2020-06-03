Сельхозярмарки вернутся к горожанам. И станут ближе Для удобства жителей и гостей Владивостока сельскохозяйственные рынки планируют открыть в разных районах города.

В настоящий момент идет подбор подходящих площадок для организации торговли фермерскими продуктами, информирует пресс-служба мэрии.

Этот вопрос обсуждался на минувшей неделе на рабочем совещании в администрации приморской столицы.

В управлении экономического развития города рассматривают несколько земельных участков, которые подходят для размещения рынков сельхозпродукции. Глава Владивостока Олег Гуменюк отметил, что каждая такая территория должна быть оборудована всем необходимым для организации торговли и удобства посетителей.

– Главное, чтобы эти рынки были ближе к людям, – подчеркнул мэр. – При этом на территории обязательно должно быть достаточно парковочных мест для автомобилей торговцев и посетителей, должен быть водопровод, а также оборудовано ограждение участка и административное помещение. Также важно, чтобы к участку были удобные подъездные пути, рядом должны проходить маршруты общественного транспорта. Во Владивостоке таких участков немного, но мы будем подходить к их выбору тщательно, с учетом всех этих требований.

После определения мест размещения новых сельскохозяйственных рынков они будут благоустроены. Помимо этого, в Дирекции общественных пространств Владивостока для таких ярмарок разрабатывают единое стилевое решение. Открыть новые рынки планируется до конца июля.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru