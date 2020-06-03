Коронавирус дорожным работам не препятствует Власти приморской столицы отвечают на самые актуальные вопросы о ремонте городских дорог

С началом строительного сезона в социальные сети администрации Владивостока все чаще поступают вопросы о ремонте дорог. Горожане спрашивают об особенностях проведения работ и планах на ближайший год.

Пресс-служба мэрии представляет топ-5 самых популярных вопросов из соцсетей о дорогах и ответы на них.

Когда начнется ремонт Некрасовского путепровода?

Ремонт Некрасовского путепровода планируется начать в июне. На объекте предстоит провести работы по замене асфальтобетонного покрытия и ремонту железобетонных конструкций. Чтобы не доставлять серьезных трудностей автомобилистам, путепровод перекрывать не будут. Ремонт проведут пополосно (занимая только одну полосу движения). К тому же на время ремонта путепровода будет открыта объездная дорога по улице Нефтеветка. Согласно контракту работы подрядной организацией на путепроводе должны быть завершены до 15 ноября.

Зачем будут переносить опору надземного перехода на Некрасовской?

Опору надземного пешеходного перехода в районе дома № 59а на улице Некрасовской планируется перенести для того, чтобы расширить проезжую часть. Там увеличат количество полос до трех. В настоящее время уже определена подрядная организация, которой предстоит сделать проект реконструкции мостового перехода. После разработки проекта будет проведена его экспертиза.

Что за работы идут на улице Маковского?

На улице Маковского ведется комплексный ремонт участка дороги от остановки «Перевал» до «Фабрики «Заря». Там работают сразу несколько бригад, которые ремонтируют проезжую часть, пешеходные тротуары и сети ливневой канализации. Также на объекте заменят старое бетонное ограждение на прочное металлическое. Всего же ремонтные работы подрядчику предстоит провести на участке протяженностью около 3 километров.

Будет ли завершен ремонт улицы Снеговой?

В прошлом году улицу Снеговую действительно начали ремонтировать, однако подрядчик, ООО «СКАБ», сорвал сроки проведения работ. За это решением управления Федеральной антимонопольной службы ООО «СКАБ» внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

В этом году ремонт завершит другая подрядная организация, которая уже определена по результатам открытого аукциона. Она приступит к работам в июне.

На улице Снеговой восстановят около 790 погонных метров системы ливневой канализации, установят 127 решеток и люков инженерных сетей и уложат асфальтобетонное покрытие в два слоя. Верхний слой дорожного полотна будет создан из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, его уложат на общей площади 62 тысячи квадратных метров. После проведения основных ремонтных работ на Снеговой установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

Повлияла ли пандемия коронавируса на планы по ремонту дорог?

Пандемия никак не отразилась на ремонте дорог во Владивостоке. Строительные работы осуществляются в соответствии с ранее принятыми графиками. Чтобы не допустить срыва сроков, по поручению главы города Олега Гуменюка многие контракты на ремонт дорог были расторгованы заранее. Работы проводятся за счет федеральных средств, субсидий Минвостокразвития, краевого и городского бюджетов. При этом ремонт идет не только на основных дорогах, но и в межквартальных проездах и на придомовых территориях.

«Напомним, что горожане могут задать свои вопросы администрации Владивостока и оставить пожелания на площадках социальных сетей «Инстаграм», «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники».

Чтобы получить официальный письменный ответ, необходимо направить обращение через интернет-приемную. Почтовый адрес для обращений: 690091, Владивосток, Океанский проспект, 20.»

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru