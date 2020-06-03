Более половины россиян намерены поддержать поправки в Конституцию Количество граждан России, планирующих участвовать в голосовании по внесению изменений в Основной закон страны и поддержать при этом предлагаемые поправки, составляет 61 % от всех граждан, имеющих право голоса.

Такие данные приводит «Российская газета» со ссылкой на исследование ВЦИОМ. Согласно результатам опроса информированность граждан о голосовании растет: в марте 87 % респондентов были в курсе этого события, сейчас доля выросла до 93 %.

Участвовать в голосовании собираются 66 % опрошенных, из них 46 % в этом уверены. Иной позиции придерживаются 15 % наших граждан.

Абсолютное большинство россиян считают важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу. Возглавляет список поправка о доступной и качественной медицинской помощи: 95 % респондентов выделяют ее. Далее следуют нормы о признании детей важнейшим приоритетом государственной политики России и обязанности государства обеспечить им соцподдержку (93 %), об обязательной ежегодной индексации пенсий, об адресной социальной поддержке и индексации пособий и выплат, об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума (по 92 %).

Самая важная поправка в сфере защиты суверенитета страны, по мнению участников опроса, касается защиты государственной целостности и неделимости страны (88 %). Далее – положение о закреплении статуса России как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность (84 %), запрет для чиновников иметь двойное гражданство и хранить ценные вещи и средства за пределами нашей страны (84 %), запрет для судей открывать счета и иметь вклады за пределами России (81 %).

Отметим, что в марте, по данным ВЦИОМ, доля россиян, готовых участвовать в плебисците по конституционным поправкам, составляла почти 70 %, из них отдать свой голос «за» желали 64 % опрошенных.

Напомним, что изначально голосование по изменению Конституции РФ было назначено 22 апреля 2020 года. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией в стране плебисцит был перенесен. Новой датой проведения голосования стало 1 июля. Соответствующий указ президента РФ был подписан 1 июня после совещания с ЦИК. Голосовать можно будет и в досрочном порядке – с 25 июня.

Отдел новостей «В»