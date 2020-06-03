Приморская казна поправилась Очередное заседание ЗС ПК: увеличение доходов краевого бюджета и новые социальные инициативы

Очередная майская сессия Законодательного собрания Приморского края состоялась в онлайн-режиме. Депутаты рассмотрели более 30 вопросов, среди которых дополнительные средства на борьбу с последствиями коронавирусной инфекции, горячие завтраки в школах, поддержка многодетных семей.

По словам Александра Ролика, председателя краевого парламента, главный вопрос сессии – корректировка бюджета.

– Предлагается увеличить доходы краевого бюджета почти на 1,5 млрд рублей, расходы – более чем на 2,2 млрд, – рассказал он.

Новые доходы и расходы

Депутатам бюджетные поправки представила председатель регионального правительства Вера Щербина. По ее словам, основная причина принятия изменений в бюджет – это поступление федеральных средств. Они пойдут на оснащение коечного фонда по коронавирусу, на ремонт дорог, на выплаты медработникам, занятым инфицированными СОVID-19.

– Увеличение доходов бюджета за счет федеральных средств составило 1,466 млрд рублей, – прокомментировал Галуст Ахоян, председатель бюджетного комитета. – В том числе на оснащение коечного фонда для лечения коронавирусной инфекции – 701 млн рублей, на ремонт дорог – 589 млн, на выплаты медработникам – 191 млн из средств резервного фонда правительства РФ. Контрольно-счетной палатой представлено заключение на корректировку краевого бюджета. Замечаний, препятствующих рассмотрению законопроекта, не отмечено.

Кроме того, запланированы дополнительные средства на субсидии муниципальным образованиям на дорожные ремонты и на создание дополнительных мест в яслях.

С учетом вносимых изменений основные параметры краевого бюджета на 2020 год составят: по доходам – 142,8 млрд рублей; по расходам – 166,1 млрд; дефицит – 23,3 млрд рублей.

Поправки в краевой бюджет текущего года одобрены в трех чтениях.

Помощь нуждающимся

По традиции больше всего времени депутаты уделили многочисленным вопросам социального характера. О некоторых из них «В» уже рассказывал в предыдущих выпусках (например, об увеличении максимального размера компенсации владивостокским медикам за съем жилья с 20 до 30 тысяч рублей). О других следует сказать сейчас.

Так, приморские законодатели расширили список семей с детьми, которые могут получить материальную помощь на улучшение жилищных условий. Соответствующие поправки внесены в краевой закон «О социальной поддержке семей с детьми, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Приморского края».

В перечень семей, имеющих право на поддержку, включены семьи, в которых воспитываются ребенок-инвалид или трое и более детей и которые имеют право на обеспечение жильем по краевой программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2019–2025 годы либо реализовавшие это право в период с 1 января 2019-го по 31 декабря 2021 года.

Законопроект также уточняет порядок определения размера денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. По расчетам правительства Приморского края, реализация проекта закона потребует из краевого бюджета дополнительно 36 млн рублей.

Также на майском заседании депутаты прописали в краевом законе право на горячий обед для школьников. Изменения внесены в закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в области обеспечения бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края».

Корректировка связана с изменениями в организации питания учащихся. Обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1-го по 4-й класс предложил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в январе 2020 года. Соответствующие изменения в Федеральный закон «Об образовании в РФ» были внесены Госдумой в феврале текущего года.

С 1 сентября 2020 года ученики начальных классов государственных и муниципальных образовательных учреждений должны не менее одного раза в день обеспечиваться бесплатным горячим питанием за счет ассигнований из федерального бюджета.

Школьный обед приморских младшеклассников теперь предусматривает наличие горячего блюда, не считая горячего напитка. Как сообщила председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко, ко второму чтению поступили поправки от главы региона и от профильного комитета, которые предусматривают обеспечение обучающихся в 1-4-х классах также молоком или кисломолочным продуктом объемом не менее 200 мл на одного ребенка.

При этом детям с ограниченными возможностями и инвалидностью горячее питание будет предоставляться два раза в день. А стоимость питания на каждого школьника составит 77,74 рубля в сутки.

Сергей ПЕТРАЧКОВ

Фото пресс-службы ЗС ПК