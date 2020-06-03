Дезинфекция подъездов – дело ночное У управляющих организаций появилось детальное руководство по дезинфекции многоквартирных домов и придомовых территорий: что именно необходимо дезинфицировать и с какой периодичностью.

По данным «Известий», Роспотребнадзор разработал рекомендации по дезинфекции объектов на открытых пространствах и мест общего пользования в МКД в случае ухудшения эпидемиологической обстановки для профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией. Информация опубликована на сайте ведомства.

На открытых пространствах предлагается дезинфицировать тротуары, скамейки, площадки у входов в здания и наружные двери, поручни, урны, остановки общественного транспорта, киоски и общественные туалеты. В подъездах жилых домов необходимо обеззараживать коридоры, лифты, лестницы и мусоропроводы.

Кроме того, отмечается, что на открытых пространствах нужно проводить обработку утром и вечером. В домах нужно предупреждать жильцов о дезинфекции и проводить ее ночью.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для гостиниц, хостелов и других мест временного проживания. Так, при заезде постояльцев работникам гостиниц необходимо проверять их температуру с использованием бесконтактных средств измерения. Заселять в номер рекомендовано одного человека или семью. Также рекомендуется организовать питание постояльцев в номерах или по меню.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото с сайта vlc.ru