Справку предъяви, всяк сюда прибывший Граждан, прибывающих в Приморье из разных регионов страны и других государств, обяжут предъявлять справку об отсутствии заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующее решение озвучили на селекторном совещании под руководством губернатора Олега Кожемяко с главами муниципалитетов в пятницу, 29 мая.

Приезжих, которые не смогут предъявить такой документ, будут направлять в обсерваторы.

– С 1 июня все граждане, которые прибывают на территорию Приморского края, обязаны иметь при себе справку, оформленную не позднее чем за два дня до вылета, подтверждающую отсутствие заражения коронавирусной инфекцией. Они должны предъявлять ее по требованию и вносить информацию в анкету в обязательном порядке. Те, у кого не будет нужного документа, поедут в обсерваторы на 14-дневный срок, – подчеркнул губернатор.

Возвращающиеся в Приморье жители края, которые не смогут предъявить справку об отсутствии заболевания, будут направляться домой для последующего проживания в течение двух недель в условиях самоизоляции.

Отдел новостей «В»