Тесты на коронавирус появятся в продаже По всей вероятности, в ближайшее время граждане смогут приобретать тесты на коронaвирус в свободной продаже. Как информирует пресс-служба краевого правительства, небольшие партии тестов на выявление COVID-19 поступят в торговые сети Приморья.

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, прирост заболевших коронавирусом в Приморье все еще остается высоким. С начала пандемии инфекцией заразились более двух тысяч человек.

– Регистрируются единичные случаи заболевания в сетевых продовольственных магазинах, на предприятиях пищевой промышленности, в детских дошкольных учреждениях, – обозначила она.

В связи с этим губернатор поручил заместителю председателя правительства Приморья задействовать торговые сети в реализации тестов на коронавирус, чтобы обеспечить возможность предупредить заболевание на ранних стадиях. В частности, закупить партию тестов для продажи в районах по 100–200 штук. А также проводить тестирование на социальных объектах: в детских садах, лечебных учреждениях.

Информация о том, где и по какой цене смогут приобрести тесты приморцы и смогут ли они самостоятельно провериться на наличие вируса, появится в ближайшее время.

Отдел новостей «В»