COVID-19 в Приморье: больше выздоравливаем, меньше заболеваем Количество приморцев, успешно вылеченных от коронавирусной инфекции, по данным на вторник, 2 июня, вновь превысило количество заболевших, выявленных за последние сутки. Об этом сообщили эксперты на вчерашнем заседании краевого оперативного штаба.

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, за истекшие сутки в Приморье зафиксировано 54 новых случая коронавирусной инфекции, с нарастающим итогом – 2103 случая, темп прироста заболевших составил 2,7 %.

Справились с COVID-19 еще 82 человека. Всего с начала эпидемии вылечились 1160 приморцев.

В настоящее время в крае продолжают работу 16 обсерваторов, в которых размещены 652 человека. После прибытия во Владивосток 2 июня транзитного рейса с российскими гражданами из Сеула, в двух таких пунктах временного пребывания планируется разместить еще около 150 граждан – пассажиров этого борта.

Напомним, что в Приморском крае до 15 июня продлено действие режима повышенной готовности. Он предусматривает запрет на работу целого ряда объектов, массовых мероприятий, обязательное ношение масок, соблюдение социальной дистанции и прочее. А все открывшиеся объекты обязаны строго соблюдать меры по борьбе с распространением инфекции. По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, предприятия, не соблюдающие эпидтребования, будут закрыты на карантин.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА