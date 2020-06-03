Будущему приморского футбола светит юный «Луч» Воспитанники Центра подготовки юных футболистов (ЦПЮФ) ФК «Луч» продолжат тренировочный процесс в краевой спортивной школе олимпийского резерва. Такое решение принято в министерстве физкультуры и спорта Приморья, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса в апреле было приостановлено заключение контрактов с игроками профессиональных спортклубов края в сезоне-2020/2021. Эти изменения коснулись и футбольного клуба «Луч», а также входящего в его структуру ЦПЮФ.

– Чтобы воспитанники центра могли продолжить занятия, в краевой спортшколе будет открыто отделение футбола. Ребята будут тренироваться по программам спортивной подготовки, разработанным в соответствии с требованиями федеральных стандартов, принимать участие в краевых, межрегиональных и российских соревнованиях. Финансирование будет осуществляться за счет бюджета края, – заявил министр спорта Жан Кузнецов.

Сейчас в центре занимаются более 300 спортсменов от 8 лет до 21 года (12 возрастных групп). Создаваемое отделение футбола будет базироваться на стадионе «Юность». Кроме этого, по словам министра, планируется строительство спортивно-восстановительного комплекса для подготовки футбольных команд на Седанке. Сейчас идет работа над проектно-сметной документацией.

Отметим, что в непростой ситуации в связи с пандемией оказались все профессиональные клубы Приморья, которые, несмотря на снятие с чемпионатов основных команд, оставили в приоритете развитие молодежного и детско-юношеского спорта.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено министерством физкультуры и спорта ПК