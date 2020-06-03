Владивосток к 160-летию поднимет паруса Красочная тематическая инсталляция, посвященная юбилею приморской столицы, украсит центральную площадь города. Здесь появятся паруса, объемные цифры и буквы, которые составят фразу «160 лет», и яркая цветочная композиция.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, уже завершены основные подготовительные работы и в ближайшее время начнется монтаж композиции «Паруса» и надписи «160 лет». Затем за дело возьмутся сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Они высадят многолетние и однолетние цветы и кустарники. Все работы будут завершены ко Дню города, 2 июля, заверили в городском управлении дорог и благоустройства.

Помимо этого, на центральной площади появятся новые гранитные лавки в сочетании с вазонами с деревьями и цветами. На пешеходной зоне от подземного перехода на пересечении улиц Алеутской и Светланской по направлению к площади будут установлены пять таких блоков с лавками, деревьями и цветочными композициями.

Отдел новостей «В»