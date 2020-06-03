Помоги наполнить «Тележку добра» Приморье присоединилось к социально значимому проекту «Тележки добра». Инициатива направлена на поддержку нуждающихся в условиях эпидемии COVID-19 и реализуется в рамках Всероссийской акции #МыВместе.

Каждый житель края при посещении магазина может оказать помощь тем, кому это действительно необходимо. Как уточняет пресс-служба краевого правительства, совершить добрый поступок просто: достаточно оплатить выбранные товары и оставить их в специальной тележке. Позже их передадут одиноким пенсионерам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

– Благотворитель может выбрать товары на свой вкус, но рекомендуется отдавать предпочтение продуктам ежедневного рациона и длительного срока хранения. К примеру, уместно будет оставить крупу, макароны, сахар, чай, сгущенное молоко, тушенку. Тележки во всех магазинах, которые стали партнерами акции, легко узнать: они промаркированы и находятся у касс, – поясняют в департаменте по делам молодежи.

В Приморье проект «Тележки добра» действует пока только во Владивостоке, но вскоре его планируется распространить на все муниципалитеты края. Продукты для нуждающихся принимают в 10 магазинах в разных районах города.

– В будущем, надеемся, подобные тележки появятся и в других торговых точках, благодаря чему нам удастся оказать больше гуманитарной помощи, – говорит глава регионального исполкома ОНФ в Приморье Александр Коваленок.

Представители бизнеса, желающие присоединиться к проекту «Тележки добра», могут обратиться в региональное отделение ОНФ по номеру 8-924-338-98-12 (Лариса Владимировна Кравец).

Отдел новостей «В»