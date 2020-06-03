Бикинские шаманы изгонят злой вирус Подготовка к экологическому фестивалю «День Бикина», в рамках которого пройдут День коренных малочисленных народов и юбилей национального парка «Бикин», началась в селе Красный Яр. Провести его планируется с 7 по 9 августа, организаторы надеются, что к тому времени коронавирусная опасность сойдет на нет.

Как информирует пресс-служба нацпарка, экофестиваль предложит гостям более 20 локаций для самореализации и проявления творческой и физической активности. Дискуссионные площадки деловой части будут посвящены проблемам экологии, природоохранной работе и участию организаций и сообществ в деле сбережения уникальных территорий и народов, традиционно их населяющих.

Два дня займут состязания по национальным видам спорта коренных малочисленных народов: это прыжки через нарты, тройной национальный прыжок, стрельба из лука и пневматической винтовки, гонки на удэгейских лодках. Обещаны также показательные выступления охотников на оморочках – легких плавсредствах жителей северного Приморья. Авторов и поклонников таежной кухни соберет конкурс национальных блюд. Витриной народных промыслов станет выставка, на которой помимо сувениров, изготовленных в «Ремесленном доме», мастера представят работы, победившие в конкурсе национальной игрушки. Новые номера национальных песен и танцев подготовят творческие коллективы.

По традиции «День Бикина» откроет шаманский обряд изгнания злых духов, вечером жителей села и гостей соберет костер дружбы.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено нацпарком «Бикин»