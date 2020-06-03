Бегство от Армагеддона Жительница Владивостока попала в секту. Но вернулась к нормальной жизни

В конце июня 2018 года в Находке был задержан Дмитрий Бармакин, старейшина так называемого английского собрания «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России», а именно его филиала во Владивостоке («Свидетели Иеговы» признаны в РФ экстремистской организацией и ее деятельность в нашей стране запрещена. – Прим. ред.). Его взяли за несколько дней до побега из нашей страны в Соединенные Штаты через Южную Корею.

«Получается, что твоя семья тоже погибнет? Ведь они – мирские. А как же твой внук, ты же его любишь»

«Бизнесменам обещают большие доходы, бездетным – детей, больным – излечение, творческим людям – признания… Главное, восхвалять бога Иегову»

Как установит следствие, Бармакин вместе со своей супругой около двух лет возглавляли секты иеговистов – сначала в Находке, затем в краевом центре. Они вели активную пропагандистскую работу, распространяли запрещенную литературу, заманивали в свои ряды новых адептов, финансировали и организовывали религиозные собрания. В 2016 году после признания Верховным судом РФ «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и ее запрета на территории России сектанты перешли на нелегальное положение.

О деятельности иеговистов в Приморье корреспонденту газеты «Владивосток» рассказала бывшая сектантка Светлана Полуэктова*. Она ушла из секты, осознав враждебное и даже бесчеловечное отношение ее членов к другим людям.

Незнакомка была так участлива…

Светлана родилась и живет во Владивостоке. После окончания ДВГУ в 2008 году девушка, прежде чем устроиться на работу, решила заняться своим здоровьем. Однажды в поликлинике, в очереди к терапевту, с ней заговорила приятная женщина лет 60. Ненавязчиво вызнав, с какими проблемами Светлана пришла к врачу, незнакомка спросила:

– Вы верите, что медицина вам поможет?

Полуэктова призналась, что сомневается. Далее разговор переключился на отечественное здравоохранение, и здесь собеседницы были единодушны:

– Наша медицина низкого качества, у больных нет шансов вылечиться.

Прощаясь, женщина посоветовала девушке не отчаиваться. По ее словам, скоро наступит время, когда все люди будут здоровыми и счастливыми. И если Светлана захочет узнать, когда это случится и как поправить свое здоровье, прежде всего душевное, то пусть ей позвонит. Они обменялись номерами телефонов, и сердобольная пенсионерка ушла. Девушка решила, что неожиданная собеседница – представитель частной медицинской клиники, которая ищет пациентов в государственных медучреждениях. И не видела в этом ничего предосудительного.

Их вторая встреча состоялась через неделю. Светлана сама позвонила новой знакомой. Ей почему-то вновь захотелось поговорить с женщиной, которая выслушала ее, как родная мать, и восприняла ее проблемы как свои собственные. И еще Светлане запали в душу слова о всеобщем счастье и здоровье. Сегодня она понимает, как легкомысленно доверилась приветливой незнакомке и поддалась ее участию.

– Мы встретились в кафе в районе площади Баляева. Встречи иеговистов, как правило, проходят в арендованном помещении или на конспиративной квартире. Женщина пришла и сразу заявила, что она – представитель «Свидетелей Иеговы» и что в своей деятельности члены организации опираются на Библию. Я сказала, что в моей семье все атеисты, поэтому Библию не читала, – рассказывает Светлана.

– И совершенно напрасно. У нас христианская страна, и каждому гражданину России полезно знать Библию. Если хочешь, мы будем вместе изучать эту священную книгу, – предложила миссионер и прочитала несколько цитат из принесенной Библии.

По тому, как быстро, без закладок, женщина находила нужные ей отрывки в толстой книге с листами из папиросной бумаги, Светлана догадалась: ее знакомая очень хорошо знает Священное Писание. На тот момент девушка не догадывалась, что в руках сектантки не официальная Библия в синодальном переводе, которую чтят и изучают православные христиане, а в Переводе нового мира, выполненного, измененного и сфальсифицированного в Бруклине (США), где до 2016 года размещался главный религиозно-административный центр «Свидетелей Иеговы». Сейчас их штаб-квартира базируется в городе Уорвик, штат Нью-Йорк. В России Библия иеговистов включена в федеральный список экстремистских материалов и запрещена к распространению, как и вся деятельность «Свидетелей Иеговы».

Эти тонкости, а также секреты охмурения будущих адептов Светлана узнает, когда вольется в ряды сектантов. А пока она с интересом слушала душевный рассказ проповедницы о богоугодной деятельности ее религиозных братьев и сестер. По словам Полуэктовой, иеговистов учат, что и как говорить при общении с незнакомым человеком, на что обратить внимание, чтобы завлечь его в секту.

– Когда я сама стала применять эти уроки и увидела изнутри технологию вербовки, то только тогда поняла, на что купилась. Но это будет позже… А пока на третьей встрече новая знакомая стала активно звать меня к ним на собрание. Она говорила, что у них интересно, что я там буду среди своих братьев и сестер. И я не смогла ей отказать, – вспоминает девушка.

Сектанты ближе, чем родная мать

Иеговисты собирались в воскресенье утром в офисном здании на проспекте 100 лет Владивостоку, где арендовали второй этаж для своего зала царства. Так они называют места встречи. На первом этаже располагался уголовный розыск отдела милиции Первореченского района. Светлана тогда еще подумала: если бы это была опасная секта, то силовики не разрешили бы проводить собрания рядом с ними. Более того, поднимаясь на второй этаж, она заметила, как один из «братьев» поздоровался за руку с милиционером, дежурившим на входе в здание. Чуть позже девушка узнала, что мужчина, по-свойски поприветствовавший дежурного, сам бывший сотрудник милиции, уволившийся из правоохранительных органов под влиянием секты.

В зале царства Светлану поразили демократичная атмосфера, аккуратные и очень приветливые люди. В помещении находилось около 80 человек, большинство – женщины. Собрание вел мужчина, просто и доходчиво толковавший Библию, подкрепляя свои слова конкретными примерами. Полуэктова это тоже для себя отметила.

Братья и сестры встретили девушку, как давнюю знакомую, как желанного и дорогого гостя. Ей радовались, заглядывали в глаза, обнимали, жали руки, говорили:

– Как хорошо, как это здорово, что ты пришла!

Светлана буквально физически ощущала, как любовь незнакомых людей ее обволакивает, что она им нужна. Никогда до этого, ни в школе, ни в университете, ни в других коллективах, где ей доводилось быть, она не чувствовала такого искреннего внимания к своей персоне. Когда же гостью познакомили со старейшиной собрания и подарили ей Библию, девушка вдруг осознала: ей нравится общество «Свидетелей Иеговы»! Ей приятно общаться с братьями и сестрами, которые в одночасье стали такими близкими. Ближе даже, чем мама, с которой зачастую она не находила взаимопонимания. А члены секты разговаривали с ней на равных, внимательно слушали, даже советовались. Хотя она и не была еще для них сестрой – для этого надо было присягнуть богу Иегове, то есть совершить обряд крещения.

Такое доверительное отношение подкупало, поднимало настроение и приносило душевное спокойствие. Жизненные проблемы, одолевавшие Светлану до прихода на собрание, улетучилось, остались за дверью зала царства. По крайней мере, так ей казалось после двух- или трехчасового общения с новыми знакомыми.

Мирские нам враги!

По словам Полуэктовой, после первых посещений собрания она буквально влюбилась в секту и стала ее активным пропагандистом. Она обзванивала друзей и знакомых, делилась своими восторженными впечатлениями о братьях и сестрах, уговаривала маму сходить на собрание. И приходила в ярость, когда ей отказывали… Приятели девушку не понимали, просили завязать с этим, пока не поздно. Но Светлана была уверена: окружающие ее не понимают или не хотят понимать. У новоявленного агитатора секты начались конфликты с бывшими сокурсниками, подругами и друзьями. И даже с мамой. Со временем друзья общаться с ней перестали. Зато иеговисты внимательно выслушали и объяснили:

– Какие же это товарищи, если они тебя не принимают такой, какой ты хочешь быть? Это не ты, а они от тебя отказываются. Ты готова с ними общаться и дружить, ты делишься с ними истиной, зовешь на встречи, но они не хотят. Это в них проблема, а не в тебе. Мы предупреждали, что близкие люди от тебя отвернутся. Что общаться нужно только со своими, а не с мирскими. Это сатана пытается действовать на тебя через них. Это плохие люди. Но ты умная, не слушай никого. Тебе надо от них отдалиться, чтобы быть в безопасности. Вера тебя спасет!

Правда, эти слова шли вразрез с представлениями Светланы о любви, дружбе и приятельских отношениях. У нее вот есть друг, врач, который ежедневно спасает жизни других людей.

– Он что, тоже плохой человек? – спросила девушка.

– Все возможно, – уклончиво отвечали сектанты. – Ты же не знаешь его внутренний мир. Может, он педофил или сексуальный маньяк. Таких людей надо остерегаться, – внушали ей сестры. И советовали тщательнее изучать Библию.

Собираясь на очередное собрание, Светлана каждый раз придумывала легенду для мамы, чтобы та не догадалась, куда идет дочь.

– Не говори ей правду, иначе она сдаст нас полиции, как только узнает, что ты с нами, – зомбировали девушку иеговисты.

Говорили: солги что угодно, только не выдавай свою истинную причину ухода из дома. Скажи, что пошла к любовнику или в кино.

– Помни: кругом враги! Если вдруг встретишь на улице сестру или брата, не показывай вида, что вы знакомы. Твой сосед по дому может оказаться полицейским, не говори ему, что ты член организации, – этим и другим правилам конспирации старейшины учили всех новоявленных адептов. Одновременно нагнетая страх перед окружающим миром.

Семья вторична, Иегова на первом месте

Светлана изучала Библию с молодой женщиной, которая пришла в секту после развода с мужем из-за его измены. Так же, как и Полуэктова, она не находила в миру понимания и утешения. Родных и детей у разведенки не было, и ей некому было поплакаться, чтобы отвести душу. Ее душеприказчиками стали иеговисты. Они ко всем могли подобрать нужный ключик, знали, на какую мозоль давить.

– Программа изучения Библии с психологической стороны была построена очень грамотно. Сначала слушателям внушают очень приятные вещи: бог тебя любит, бог тебя не оставит. Если хочешь крепкий брак, то тебе говорили, что у тебя будут идеальный муж, много детей и хорошая семья. Бизнесменам обещают большие доходы и процветание бизнеса, бездетным – детей, больным – излечение, творческим людям – успехи в творчестве и так далее. Главное, восхвалять бога Иегову, и тогда все сбудется, – говорит Полуэктова.

На первых уроках Светлане все нравилось, по ее мнению, иеговисты несли в массы правильные мысли. Сомнения стали одолевать после собрания, на котором обсуждалась статья «Как относиться к чужакам», опубликованная в газете, издаваемой иеговистами. Комментируя публикацию, одна из сестер открытым текстом заявила, что «мы все ждем, когда поганые мирские будут уничтожены в Армагеддоне». И никто после этих слов ее не одернул, мол, ты что говоришь. Ведь все люди – братья. Наоборот, выступающей аплодировали. Это откровение напугало Светлану. Она впервые посмотрела на сектантов другими глазами.

После собрания Полуэктова попыталась уточнить, что хотела сказать агрессивно настроенная сектантка? Но ее одернули:

– Ты только пришла к нам и еще ничего не понимаешь. Для тебя это твердая и сложная пища, и тебе ее трудно переварить. Поэтому пока оставим этот вопрос. Мы обязательно к нему вернемся, но попозже. Иди, изучай Библию.

Правда, одна из сестер разъяснила, что в учении об Армагеддоне, которым руководствуются «свидетели Иеговы», сказано: бог уничтожит всех нечестивых, если они не входят в организацию иеговистов.

– Получается, что твоя семья тоже погибнет? Ведь они – мирские. А как же твой внук, ты же его любишь? – спросила Светлана.

– Я знаю, – спокойно ответила женщина. – Это их выбор, если они не хотят признавать нашего бога Иегову. Но об этом нельзя думать. Бог обещает, что мы не будем страдать, когда они погибнут. И мы это переживем.

С таким бесчеловечным выводом Полуэктова не могла согласиться: для нее семья и отношения в семье были на первом месте, а у сектантов – на втором. У них лидером был бог Иегова. Сомнения девушки подкрепил коллаж в сектантском журнале, на котором мирские люди горели в пламени костра, а рядом стояли счастливые иеговисты и улыбались. Светлана понимала, что психически нормальные люди не могут радоваться гибели своих близких и миллионов других людей.

– На каждой встрече тебе внушают, что твои родные скоро погибнут в пламени Армагеддона. Что это неизбежно. И только ты будешь в этом виноват, если не станешь проповедовать учение Иеговы. Или не приведешь на собрание новых адептов. Чувство вины, что из-за тебя погибнут люди, постоянно нагнетается. Эта тема проходит красной нитью во всех материалах секты. Многим сектантам снятся кошмары об Армагеддоне. И мне тоже снились навязчивые сны про Страшный суд, про уничтожение миллионов людей в огне костра, о том, что это уже произошло. Это очень страшно, – признается Светлана.

Куда уходят деньги, в какие города?

Когда Полуэктова пришла в секту, Владивостокский филиал «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» насчитывал 14 собраний, сформированных в разных районах города. В каждом собрании числилось до 120 человек и не менее 4-5 старейшин. Но обычно на встречах присутствовало не больше двух-трех руководителей ячейки – сказывалась нехватка подготовленных кадров.

Финансами секты распоряжается казначей. Все сектанты ежемесячно сдавали пожертвования, так называемую десятину. Это не менее 10 процентов от их дохода. А кто-то вносил и более: среди иеговистов есть бизнесмены с хорошим достатком, поэтому их вклад в общий котел существенный. Если учесть, что в крае, по разным оценкам, от трех до четырех тысяч иеговистов, то на круг сумма собирается немалая.

Деньги собирали и собираются в две кассы. Из первой финансировались аренда помещений, где проходили собрания, и приобретение земельных участков для строительства залов царства. А также выплачивалась зарплата старейшинам – около 25 тысяч рублей в месяц. После запрета в России «Свидетелей Иеговы» часть средств уходит на помощь арестованным сектантам.

Из второй кассы деньги идут на международное дело. Их отправляют в Москву, в «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России», а оттуда – якобы в США, в главный офис «Свидетелей Иеговы», на возврат некоего кредита, который американцы выделяли на развитие организации в нашей стране и, в частности, в Приморском крае и во Владивостоке.

Американские иеговисты действительно в начале 90-х годов давали деньги «Управленческому центру…», не требуя возврата, на приобретение земельных участков для строительства залов царства, а также помещений для проведения религиозных мероприятий. Потому что создание секты иеговистов в России – это их сверхзадача, это их цель.

На заокеанские деньги сектанты приобрели в Приморье около 15 зданий и помещений. После того как в нашей стране организацию признали экстремистской, вся недвижимость иеговистов была изъята в пользу государства. Поэтому старейшины, мягко говоря, вводят в заблуждение членов своих собраний, рассказывая сказки об американском кредите. В реальности деньги, собранные на «международное дело», они расходуют по своему усмотрению.

Сергей КОЖИН

* – имя и фамилия изменены.

Окончание в следующем номере

Оперативная съемка. Фото предоставлено правоохранительными органами