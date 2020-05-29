Ах, какая женщина. Под маской Приморская картинная галерея присоединилась к акции #MuseumWeek (0+), участие в которой принимают музеи всего мира.

Как рассказали в пресс-службе галереи, стать участником проекта могут не только сотрудники музеев, но и все желающие. Нужно лишь воссоздать на фото известный женский портрет – и обязательно при этом в медицинской маске.

Этот творческий посыл поддержали научный сотрудник Евгения Полуднева, воссоздавшая картину Сальватора Сигизмундовича Тончи «Портрет графини С. Ф. Сегюр» (1820-е, холст, масло), и научный сотрудник Екатерина Олейникова, перевоплотившаяся в «Неизвестную» – обаятельную даму с полотна «Портрет неизвестной в сером платье» (1772 год, холст, масло) кисти Карла Людвига Христинека из коллекции Приморской государственной картинной галереи.

Пресс-служба галереи предлагает всем желающим поучаствовать в необычной акции – выбрать любимые произведения из собрания галереи и примерить на себя образы героев картин в домашних условиях. Присылайте ваши живые картины в комментарии или на электронный адрес npo@primgallery.com. Лучшие будут выложены на странице галереи в «Фейсбуке».

Фото предоставлено Приморской картинной галерей

Автор: Отдел новостей «В»