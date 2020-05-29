Исход из Поднебесной Россияне теряют интерес к китайским товарам. Уже по итогам прошлого года количество посылок с покупками из иностранных интернет-магазинов сократилось на 7,1 %, в том числе снизился объем заказов из КНР в натуральном выражении, а именно они составляют основу трансграничного рынка e-commerce в России. Такие данные корреспонденту газеты «Известия» Евгении Перцевой предоставили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

По данным АКИТ, в 2019 году россияне в основном совершали покупки в Китае – на заказы из этой страны пришлось почти 60 % от общего объема. Далее следует Европа: на Италию пришлось 9,9 %, Германию – 4,8 %, Великобританию – 2,2 %. Одежда и обувь по-прежнему были самыми популярными категориями, на них пришлось 36,8 % объема всех покупок, на цифровую и бытовую технику – 32,2 %, автозапчасти и автоаксессуары, а также товары для красоты и здоровья – по 7,7 %.

По словам президента АКИТ Артема Соколова, с 2016 года в России активно развивались онлайн-площадки с китайскими товарами, новые компании энергично выходили на рынок. Как правило, они стремились подстегнуть интерес потребителей: предоставляли им скидки, бонусы, а также за первые покупки просили небольшие суммы. Россияне увлеклись товарами, стоимость которых была незначительна по сравнению с тем, что можно было видеть в обычных магазинах в нашей стране.

Но сейчас ситуация изменилась. Объем трансграничного рынка хотя и вырос в денежном выражении, но динамика его развития замедлилась. По словам эксперта, можно выделить несколько факторов, оказавших на это влияние. Один из них технический: крупные зарубежные площадки стали консолидировать отправки от разных продавцов в одну посылку – для экономии на логистике. Но повлияли и новые правила импорта, введенные в России в 2019 году: снижение лимита беспошлинного ввоза с 1 тыс. евро до 500 евро в месяц. А с 1 января 2020 года лимит снизился до 200 евро.

– Более того, на потребителях сказались длительные сроки доставки товаров из Поднебесной и рост цен на товары из этой страны, – сказал Артем Соколов. – Негативное влияние оказал и информационный фон относительно эпидемии в конце года: некоторые люди просто боялись делать заказы в Китае, равно как и китайские продавцы не могли осуществлять отправку. А основной объем продаж всегда приходится именно на конец года.

Тем не менее доля трансграничной торговли на нашем рынке остается существенной, уверил он.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов подтвердил «Известиям», что количество международных отправлений за прошлый год действительно упало. Также снизился средний чек покупок за рубежом – с 9 до 7 долларов. Это связано в первую очередь с тем, что насыщение рынка трансграничной торговли уже произошло и его развитие притормозилось. Цены на продукцию росли, что также усугубило положение. Сыграло свою роль и то, что часть площадок, которые занимаются продажей китайских товаров, приостановила свою рекламную активность в РФ по разным причинам. В этом году, по прогнозам Александра Иванова, на онлайн-торговле России с Поднебесной существенно скажется коронавирус. Транспортные ограничения приведут к тому, что количество посылок к концу года сократится на 40–50 %.

Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов согласен, что в этом году количество заказов из-за границы продолжит сокращаться. Это произойдет по нескольким причинам: из-за карантинных мер против распространения коронавируса, закрытия границ, нарушивших логистику поставок товаров, а также девальвации рубля.

В пресс-службе AliExpress Россия «Известиям» сказали, что сокращение количества отправлений связано в первую очередь со снижением порога беспошлинного ввоза и необходимостью уплачивать пошлину в 30 % при его превышении.

Автор: Отдел экономики «В»