Приморцы оформили более 2 тысяч договоров на ипотеку под 2 % Дальневосточная ипотека пользуется спросом – на 25 мая заключено 7652 договора на получение займов по этой программе. Общая сумма контрактов составляет 26,6 млрд рублей. Прием заявок от жителей региона продолжается, к настоящему моменту их число превысило 28 тысяч.

По данным пресс-службы Агентства по развитию человеческого капитала на ДВ и в Арктике, высокую активность участия в программе проявляют молодые семьи из Якутии и Приморья. Эти регионы лидируют по числу оформленных договоров – 2086 и 2081 соответственно. В Республике Саха (Якутия) совокупная сумма договоров превысила 8 млрд рублей, в Приморском крае – 7,6 млрд.

Далее в рейтинге регионов следует Бурятия, где к новоселью готовятся 946 семей. Общая сумма кредитных средств, привлеченная ими на покупку жилья по программе «Дальневосточная ипотека», составляет 2,2 млрд рублей.

Жители Хабаровского края заключили 853 договора на получение дальневосточной ипотеки на общую сумму 2,9 млрд рублей. В Амурской области число контрактов достигло 636 на 2 млрд рублей.

Напомним, что кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям (состоящим в зарегистрированном браке, возрастом до 36 лет) и участникам программы «Дальневосточный гектар». Основные условия кредита: процентная ставка – 2 % годовых. Первоначальный взнос – не менее 20 %, кредит выдается на срок не более 20 лет. Максимальный размер кредита – до 6 млн рублей.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В»