Почти две трети от всего оборота малых предприятий приходится на торговлю В Приморье зарегистрировано 45 тыс. юрлиц, ведущих коммерческую деятельность, и 56,2 тыс. индивидуальных предпринимателей. Большинство компаний (89 %) являются малыми, отметили в Приморскстате.

В ведомстве по традиции подготовили статистическую информацию о малом бизнесе края, приуроченную ко Дню российского предпринимательства. Он отмечается в стране 26 мая, но в этом году прошел без привычных праздничных мероприятий из-за режима самоизоляции по причине пандемии коронавируса.

Отмечается, что на протяжении многих лет доля малого бизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в валовом региональном продукте края достигает 35 %.

На малых предприятиях края на начало года трудилось 158 тыс. человек. Оборот «малышек» по итогам прошлого года достиг 950 млрд рублей, но продукция собственного производства составила всего 267 млрд рублей. Остальная сумма – продажа товаров несобственного производства. Поэтому 70 % всего оборота малых предприятий приходится на торговлю. На строительство и промышленность – по 5 % этого объема, на сельское хозяйство – менее 1 %.

В 2019 году на малые предприятия пришлось 30 % краевого оборота розничной торговли и 62 % – общественного питания.

Из 56,2 тыс. индивидуальных предпринимателей в 2019 году фактически действовали только 36,8 тыс. Основной вид деятельности, с которым регистрируются приморские индивидуальные предприниматели, – это торговля (45 %).

Кроме самих индивидуальных предпринимателей у них работали партнеры, наемные работники и члены семьи. Всего численность занятых в сфере индивидуального предпринимательства составила 88,6 тыс. человек.

Автор: Отдел экономики «В»