Приступить к работе! После мониторинга
Снижение динамики распространения коронавирусной инфекции в Приморье позволило региону, как уже писал «В», одобрить переход к первому этапу послабления режима повышенной готовности.
Начиная с 27 мая руководители предприятий розничной торговли непродовольственными товарами могут подавать в региональное министерство промышленности и торговли уведомления о готовности возобновить свою деятельность. Речь идет о торговых точках с отдельным входом с улицы, площадью торгового зала не более 400 квадратных метров включительно, уточнили в пресс-службе края.
При этом организациям необходимо выполнить следующие требования:
– обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки разовые, кожные антисептики);
– измерять температуру сотрудников бесконтактным способом до начала рабочего дня и вести журнал учета ее проведения;
– разместить в торговом зале кожные антисептики для посетителей;
– проводить дезинфекционные мероприятия с периодичностью 1 раз каждые 2 часа;
– обеспечить соблюдение дистанции между гражданами не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в торговых объектах;
– обеспечить предельное количество посетителей – один человек на 4 квадратных метра;
– запретить прием пищи сотрудникам на рабочем месте.
Для снятия ограничений руководителям предприятий торговли необходимо сделать следующее:
1. Отправить уведомление в министерство промышленности и торговли Приморского края на электронный адрес: minpromtorg@primorsky.ru (форму можно скачать на сайте).
2. Подтвердить достоверность предоставленных сведений в ходе мониторинга предприятия, который будет организован органами муниципальной власти в течение трех дней после получения уведомления.
Реестр хозяйствующих субъектов, подавших уведомления на возобновление деятельности и прошедших мониторинг, будет размещен на сайте правительства Приморского края.
3. Приступить к работе после появления в реестре информации об успешном прохождении организацией мониторинга.
По словам главы минпромторга Приморья Сергея Калитина, возобновить работу на первом этапе снятия ограничений смогут более двух тысяч предприятий.
Фото с сайта primorsky.ru
Автор: Отдел экономики «В »