Приступить к работе! После мониторинга Снижение динамики распространения коронавирусной инфекции в Приморье позволило региону, как уже писал «В», одобрить переход к первому этапу послабления режима повышенной готовности.

Начиная с 27 мая руководители предприятий розничной торговли непродовольственными товарами могут подавать в региональное министерство промышленности и торговли уведомления о готовности возобновить свою деятельность. Речь идет о торговых точках с отдельным входом с улицы, площадью торгового зала не более 400 квадратных метров включительно, уточнили в пресс-службе края.

При этом организациям необходимо выполнить следующие требования:

– обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки разовые, кожные антисептики);

– измерять температуру сотрудников бесконтактным способом до начала рабочего дня и вести журнал учета ее проведения;

– разместить в торговом зале кожные антисептики для посетителей;

– проводить дезинфекционные мероприятия с периодичностью 1 раз каждые 2 часа;

– обеспечить соблюдение дистанции между гражданами не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в торговых объектах;

– обеспечить предельное количество посетителей – один человек на 4 квадратных метра;

– запретить прием пищи сотрудникам на рабочем месте.

Для снятия ограничений руководителям предприятий торговли необходимо сделать следующее:

1. Отправить уведомление в министерство промышленности и торговли Приморского края на электронный адрес: minpromtorg@primorsky.ru (форму можно скачать на сайте).

2. Подтвердить достоверность предоставленных сведений в ходе мониторинга предприятия, который будет организован органами муниципальной власти в течение трех дней после получения уведомления.

Реестр хозяйствующих субъектов, подавших уведомления на возобновление деятельности и прошедших мониторинг, будет размещен на сайте правительства Приморского края.

3. Приступить к работе после появления в реестре информации об успешном прохождении организацией мониторинга.

По словам главы минпромторга Приморья Сергея Калитина, возобновить работу на первом этапе снятия ограничений смогут более двух тысяч предприятий.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел экономики «В »