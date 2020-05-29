Приморье вошло в топ-30 по спросу на летний отдых в санаториях Туристический портал ТурСтат представил рейтинг курортов и регионов России для лечебно-оздоровительного отдыха в санаториях этим летом.

Рейтинг составлен по данным спроса на санаторно-курортный отдых сервиса бронирования санаториев.

Итак, по данным ТурСтата, в первую десятку популярных курортов для отдыха в санаториях этим летом входят Сочи и Анапа в Краснодарском крае, Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки в Ставропольском крае, курорты Крыма, Башкирии и Горного Алтая. В топ-30 регионов вошли Республика Татарстан, Самарская, Ленинградская, Нижегородская и Челябинская области, Республика Чувашия, Пермский край, Калининградская область, Свердловская область, Алтайский край, Республика Карелия, Новосибирская, Ярославская, Ивановская, Тульская, Тверская и Кировская области, Приморский край, Воронежская область и Республика Дагестан.

Отмечается также, что за проживание, питание и лечение в санаториях туристы готовы платить от двух до трех тысяч рублей в сутки.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»