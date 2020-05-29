Шлют привет и маски Правительство одного из граничащих с Приморьем китайских городов – Хуньчуня – передало в дар краю 50 тыс. медицинских масок, собщили в пресс-службе региона. Они будут распределены между медицинскими и социальными учреждениями края.

Как отметил генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь, это стало очередным подтверждением дружественных отношений между народами, особенно в условиях COVID-19, с которым необходимо бороться совместными усилиями.

Хуньчунь пользуется неизменной туристической популярностью у владивостокцев и приморцев. В разгар сезона – особенно с мая по октябрь – его посещали десятки тысяч наших земляков. Да и сегодня, когда границы закрыты для туристов, на многих форумах «хуньчунеманы» признаются, что только и ждут, когда все вернется на круги своя… Да и в самом Хуньчуне будут рады гостям из России.

Напомним, что в марте генеральное консульство КНР во Владивостоке передало 50 тыс. масок. В мае китайские ветераны 88-й интернациональной стрелковой бригады 2-го Дальневосточного фронта (напомним, что в годы войны бок о бок с советскими солдатами на 2-м Дальневосточном фронте воевали граждане Китая и Кореи) прислали еще 3 тыс. медицинских масок и 20 защитных костюмов.

Фото Александра САФРОНОВА /primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»