Приморские дети нарисовали для Эрмитажа Конкурс детского рисунка в рамках международного фестиваля «Дни Классики – 2020» прошел в Государственном Эрмитаже онлайн. Ребятам предложили тему «Встречи в Эрмитаже. Непобедимые герои Эллады».

На официальных страницах музея в социальных сетях уже можно познакомиться с работами победителей из России. Приятно отметить, что среди них – учащиеся Владивостокской детской школы искусств имени Сергея Прокофьева: Василий Посохин, Валерия Титова, Тая Настич, Алиса Серегина, Амалия Ягупова и многие другие. Они все ученики таких мастеров, как Светлана Лапаева, Татьяна Погребняк, Виталий Лапаев. Пятеро юных художников заняли призовые места.

«Мы поздравляем вас, ребята! – такое сообщение появилось на страничке Приморской картинной галереи в «Фейсбуке». – Участвовать в конкурсах всегда волнительно. Но так гордится сам участник, его преподаватель, друзья и знакомые, когда работа становится победителем. Каждый участник, неважно, занял он призовое место или нет, молодец! Ведь для участия в конкурсе нужны недюжинные смелость и талант!»

Фото предоставлено Приморской картинной галереей

Автор: Отдел новостей «В»