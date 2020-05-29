Чей пес? Узнаем по чипу На очередной сессии краевого парламента депутаты одобрили законопроект, предусматривающий создание в регионе системы добровольного маркирования собак и кошек, сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Документ разработан для того, чтобы упростить возврат потерявшихся домашних питомцев их владельцам. Для чипирования кошек и собак приморцы смогут обратиться в ветеринарные бюджетные учреждения, подведомственные краевой госветинспекции.

Планируется, что маркировать животных будут с помощью микрочипа или бирки. Получить эту услугу можно будет во всех учреждениях, входящих в государственную ветеринарную сеть. Работы по маркировке собак и кошек будут производиться за счет средств их владельцев. При этом информация о питомце, которому в ходе маркировки был присвоен индивидуальный номер, будет вноситься в национальную систему учета и регистрации животных.

Ветеринарной службой края заключен договор с компанией, которая предоставляет программный продукт отечественной разработки, позволяющий с помощью мобильного приложения регистрировать животных, вести их учет и получать необходимую документацию в электронной или печатной форме.

Чип, содержащий данные об имени и адресе владельца, поможет избежать ситуации, описанной Чеховым в рассказе «Хамелеон». Теперь любого заблудшего пса можно будет идентифицировать, не прибегая к помощи прохожих. Кроме того, маркирование и учет животных являются одной из важных составляющих в обеспечении ветеринарной безопасности, поскольку способствует оперативному выявлению источников и путей распространения заболеваний животных, в том числе и тех, которые могут передаваться человеку.

Фото пресс-службы ЗС ПК

Автор: Отдел новостей «В»