Последний звонок прозвонит в Интернете За последние более чем семьдесят лет (впервые праздник, посвященный последнему звонку, прошел 25 мая 1948 года в одной из московских школ, после чего быстро стал массовым явлением) не было такого, чтобы выпускников оставили без официального прощания со школой. Увы, пандемия вносит в привычную жизнь свои коррективы…

На совместном совещании Минпросвещения и регионов, прошедшем две недели тому назад, было рекомендовано отметить все школьные торжества, связанные с окончанием школы, в режиме онлайн. И если судьба выпускных еще не понятна: когда, в каком формате и будет ли вообще, то относительно времени и места проведения последнего звонка было принято однозначное решение – провести в онлайн-формате Всероссийскую акцию в поддержку выпускников «Последний звонок – 2020».

Проект стартовал 25 мая разом на нескольких интернет-площадках. Поясним: это не сиюминутная акция, а марафон, который продлится несколько дней. Флешмобы и акции, бесплатные виртуальные подарки и интерактивные маски, прямые эфиры с ведущими педагогами России, представителями регионов России и просто интересными личностями, которые поделятся воспоминаниями о времени, проведенном в школе, поздравят ребят и поблагодарят учителей – именно так позиционирует Минпросвещения эту акцию. Правда, у самих выпускников (у местных точно) особого интереса акция не вызвала. Тем более что одиннадцатиклассники продолжают учиться до начала июня.

Они готовятся к официальному прощанию со школой, которое пройдет 5 июня (во всяком случае, во Владивостоке) в 11 часов утра в онлайн-формате на платформе ZOOM.

Несмотря на то что для всего города определена единая дата праздника прощания со школой, для каждого образовательного учреждения последний звонок прозвонит отдельно. По традиции (правда, в виртуальном варианте) директор выступит с поздравлением, завуч зачитает приказ об окончании учебного года (обычно в этот день зачитывается приказ о допуске выпускников к итоговой аттестации). Все это ученики выслушают, сидя у себя дома, за компьютером, возможно, для торжественности украсившись белыми бантами (девочки) и лентами выпускников.

Свои аттестаты ребята (и те, кто планирует получать высшее образование, и те, кто решил поступать в колледжи или идти работать) получат до 15 июня.

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Автор: Лика ТКАЧЕНКО