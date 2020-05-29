Трехэтажный спорткомплекс появится на улице Казанской Строительство трехэтажного спортивного комплекса на Казанской, 6 продолжается во Владивостоке. Современный спортзал школы № 6 должен быть готов до конца года, отметили в пресс-службе мэрии.

Какие работы ведутся на объекте, проверил глава города Олег Гуменюк в ходе еженедельного объезда городских территорий.

Строительство первого этажа спорткомплекса подходит к концу – подрядчик практически завершил кладку наружных стен и возвел внутренние перегородки. Сейчас рабочие приступили к возведению второго этажа, который будет соединен со зданием школы переходом. Одновременно со строительными работами готовится под благоустройство внешняя территория. Как рассказал представитель подрядной организации, всего на объекте трудятся 22 человека.

«За последние две недели на объекте произошли видимые изменения. Сейчас главное – идти такими же темпами, чтобы сдать его в срок. Мы, в свою очередь, будем вести строгий контроль за строительством, чтобы у детей как можно скорее появился современный комплекс, где они смогут заниматься спортом», – отметил Олег Гуменюк.

Напомним, что трехэтажный спортивный комплекс вместит в себя два тренажерных зала, большой зал для общей физической подготовки, помещение для хранения и ремонта спортивного инвентаря, тир, холл-балкон для зрителей, а также душевые и комнаты для переодевания.

Фото Евгения КУЛЕШОВА/www.vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»