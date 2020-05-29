Настоящие электрики приборы учета не предлагают Владивостокцев призывают к бдительности: по квартирам повадились ходить лжеэлектрики.

Как сообщает пресс-служба мэрии, неизвестные представляются сотрудниками МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС), предупреждают жителей об отключении электроэнергии и предлагают заменить приборы учета.

Так, жительница Владивостока с улицы Амурской рассказала, что на днях в ее дверь постучали две девушки. «Представились сотрудницами электросетей, предложили проверить электросчетчик, так как ночью было отключение электричества. Но я заподозрила неладное и дверь им не открыла», – рассказала она.

Подобный случай произошел и 27 мая на улице Котельникова, а несколько дней назад – на Жигура и проспекте «Красного знамени».

Как выяснилось позже, по квартирам ходят аферисты. Пока один отвлекает разговорами, другой проникает в квартиру и собирает ценные вещи.

«Подчеркну: специалисты муниципального предприятия электросетей не должны ходить по квартирам многоэтажных домов. Обо всех плановых отключениях электроэнергии в связи с ремонтом на сетях жильцов предупреждают только представители управляющей компании или ТСЖ. Это их обязанность. Кроме того, на период самоизоляции все плановые отключения электричества отменены. Об этом можно узнать на сайте ВПЭС. Призываем горожан проявить бдительность и не открывать двери мошенникам», – рассказал начальник отдела по сбыту ВПЭС Василий Калиш.

Напомним, что все плановые работы по ремонту электросетей во Владивостоке отменены с 31 марта по 31 мая в связи с введением режима самоизоляции. Отключение электричества происходит только в случае аварии. Также стоит помнить, что сотрудники ВПЭС никогда не предлагают к продаже приборы учета и не производят их установку сразу после покупки.

Фото с сайта pixabay.com

Автор: Отдел новостей «В»