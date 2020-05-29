Для строительства новых лестниц ищут подрядчика Во Владивостоке в число адресов, где появятся новые лестницы, добавили улицы Интернациональную, 56, Калинина, 39 и 51, уточнили в пресс-службе муниципалитета. Мэрия уже объявила открытый электронный аукцион на поиск подрядчика.

В городском управлении дорог и благоустройства рассказали, что на Интернациональной, 56 будет построена новая лестница, на Калинина, 51 проведут реконструкцию имеющейся, а на Калинина, 39 строителям предстоит восстановить участок сети ливневой канализации, отремонтировать тротуар и существующую лестницу. Все работы подрядчик должен будет завершить до 31 августа.

Сейчас сразу по шести адресам ведется ремонт лестниц. Новые марши устанавливают на Борисенко, 100, Адмирала Кузнецова, 50а, Суханова, 3а, Зои Космодемьянской, 31, Кипарисовой, 20 и 18. По восьми адресам ремонт лестниц уже завершен. Новые марши, оборудованные для удобства горожан поручнями, появились на Адмирала Юмашева, 28 и 38, Борисенко, 44 и 94, проспекте Острякова, 26, Океанском проекте, 119, Сахалинской, 48 и 58.

Фото Евгения КУЛЕШОВА/www.vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»