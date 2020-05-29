Подпорная стена заиграет новыми красками Подрядная организация приступила к ремонту подпорной стены на остановке «Молодежная» во Владивостоке, сообщили в пресс-службе мэрии.

Рабочие уже демонтировали пришедшее местами в негодность покрытие, провели укрепительные мероприятия и цементируют стену в местах разрушений. Параллельно ведутся работы по реставрации и окрашиванию скульптурного выпуклого рельефа.

«Эти барельефы уже полюбились жителям города. Но последний раз стену ремонтировали пять лет назад, и барельефы пришли в негодность. Отремонтируем, восстановим, и стена заиграет новыми красками», – рассказал руководитель проектов творческого объединения «Квадролампа» Георгий Косенко.

Напомним, что ремонт подпорных стен во Владивостоке в этом году уже провели на ул. Муравьева-Амурского, 5, Ватутина, 4, Тунгусской, 69. В самом разгаре – ремонт опорной конструкции на Русской, 15. В ближайшее время строители приступят к ремонту подпорных стен на ул. Зои Космодемьянской, 7, Пологой, 63, Светланской, 207 и 109.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ /www.vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»