Вместо рекламных плакатов – разделительная полоса Сразу 10 рекламных конструкций демонтировали на проспекте 100 лет Владивостоку, сообщили в пресс-службе мэрии. 800 метров главной городской артерии готовят к установке дорожного ограждения на разделительной полосе.

Как уточнили в управлении наружной рекламы и информации администрации Владивостока, все 10 рекламных объектов на участке от так называемой Фирсовской развязки до поворота к школе № 38 демонтировал их собственник.

«Это конструкции среднего формата, размером 1,2 на 1,8 метра, – добавил главный специалист управления Сергей Пригорнев. – Все были размещены на разделительной полосе на законных основаниях, но по причине предстоящей реконструкции были демонтированы».

Сергей Пригорнев подчеркнул: городские власти планируют на проспекте 100 лет Владивостоку демонтаж еще и больших рекламных конструкций, формата 3 на 6 метров. Планируется, что сносом также займутся их владельцы.

Напомним, что в 2019 году городские службы ликвидировали во Владивостоке 685 незаконных рекламных конструкций различного формата. Помимо этого, размещенную без разрешения рекламу снимали собственники по предписаниям властей. Также с фасадов, остановочных павильонов и других поверхностей было снято около 5 тысяч вывесок, афиш, плакатов и объявлений.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»